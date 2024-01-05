Türkiye’de birçok haneye girmeyi başaran Simtel markasını uzun yıllardır evlerde göremiyoruz. Peki neden?

Eskiden elektrikli süpürge deyince akla ilk gelen marka olan Simtel'in, aslında ısıtıcı cihaz dâhil olmak üzere başka ev aletleri de vardı.

Sonra yavaş yavaş evlerimizden silinmeye başladılar. Sahiden, sevilen marka nasıl oldu da usul usul hayatlarımızdan çıktı? Hazırsanız Simtel'in Sedat Peker'e kadar uzanan hikâyesine bir bakalım.

Serüvenine Koç Holding'le başlayan Simtel, elden ele dolaştı diyebiliriz.

1960 ve 1980 yılları arasında Koç Holding’in bünyesinde bulunan marka, aslında o dönemlerde Siemens markasından ithal ediliyordu ve ülkemize “Simtel” adıyla geliyordu.

Günümüzdeki Dyson’lar gibi Simtel de birçok farklı aparata sahipti. Ağaç ilaçlamaktan tutun halı yıkamaya kadar farklı farklı fonksiyonları vardı. Reklamları da oldukça başarılıydı ve tüketicilerin ilgisini çekiyordu.

Bir süre sonra üretimine yurt dışında devam edildi.

1980’lerden sonra markayı, Koç’un eski yöneticilerinden Ümit Özkan satın aldı. 90’lı yıllara gelindiğinde ise Simtel, İtalyan bir markayla ortaklık kurarak İtalya’da üretilmeye başlandı ve Türkiye’de üretimi tamamen durduruldu.

Sansasyonel açıklamalar yapan Sedat Peker’in, Simtel ile ilgili de bazı açıklamaları olmuştu.

Peker’in iddiasına göre eski başbakan Mesut Yılmaz’ın kumar oynarken görüntüleri onun elindeydi ve cezaevinden çıkmak için onu bu görüntülerle tehdit etmişti. Bu tehdit üzerine cezaevinden çıkmıştı ve üstüne de beş milyon dolar para almıştı.

Paranın aktarılmasında ise akrabası olduğunu söylediği Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ve Zafer Salman rol oynuyordu. Bu parayla Simtel’i satın alan Sedat Peker’in açıklamasına göre markayı, Fenerbahçe’nin altyapısında yöneticilik yapan Davut Dişli ve Mehmet Karasu’ya tek kuruş almadan vermişti.

Tek kuruş almamıştı ama bazı şartlar koşmuştu. Rize’deki tüm hastanelerin yenilenmesini ve her Simtel ürününden 25 tanesinin ihtiyaçlı ailelere dağıtılmasını istemişti.

2000’li yılların ilk basamakları birer birer geçerken Simtel, eski gücüne sahip değildi.

2000 yılında Simtel'i Altan Ertürk aldı ve 2003 yılında Taşkın Akkaya ile markanın tüm hisselerine sahip oldular. Simtel, tekrardan eski günlere dönmek için zamana ayak uydurmaya çalıştığı çeşitli yöntemler denese de her gün bir adım daha geri gitti. Ekonomik sıkıntıları yüzünden isim hakları satışa çıkarıldı.

İsmi alınıp alınmadığına dair ise herhangi bir haber yok ama bildiğimiz bir şey var, o da Simtel’in artık hiçbir şekilde üretilmediği. Ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın açıkladığına göre Simtel, hisseleri işleme kapatılan şirketler arasında.

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