Teknoloji Markalarının Yaratıcılıklarını Sokaklara Taşıdıkları Gerilla Pazarlama Çalışmaları (Kıvrak Zekâların Ürünü Oldukları Kesin!)

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Teknoloji, koşar adımlarla ilerleme kaydederken teknoloji markaları bu gelişmelerini reklamcılık alanında da sergilemeye kararlı gibi görünüyor. Bu içerikte teknoloji markalarının yapmış olduğu yaratıcı gerilla pazarlama çalışmalarını inceliyoruz.

Teknoloji markaları yenilikçi ve üstün teknolojili ürünleriyle dikkat çektikleri kadar yaptıkları yaratıcı reklamlarla da dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor.

O hâlde hazırsanız teknoloji markalarının yaratıcılıklarını konuşturdukları gerilla pazarlama çalışmalarına bir göz atalım.

Bina duvarlarına yansıtılan bir Toyota araba yarışı ile test sürüşlerini başka bir boyuta taşıyan Toyota ile başlayalım.

toyota

Yaratıcılığını sokaklara taşırken rakibi Apple'a gönderme yapmayı unutmayan Samsung ile devam edelim.

samsung

Yine Samsung tarafından yapılan ve deneyim ile tanıtımı harmanlayan başarılı bir çalışma.

samsung

Ford Mustang’in bu reklam panosu ise sabit bir reklam panosuna hız algısını başarı ile yansıtmayı başarmış.

mustang

Yeni Mini Cooper’ın  güvenliğini daha ne kadar etkili anlatabilirdiniz ki?

mini cooper

Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunun yayımlanmasını tanıtmak için dünya çapında 15 önemli binayı Upside Down’a dönüştürmüş.

netflix

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