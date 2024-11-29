Teknoloji markaları yenilikçi ve üstün teknolojili ürünleriyle dikkat çektikleri kadar yaptıkları yaratıcı reklamlarla da dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor.
O hâlde hazırsanız teknoloji markalarının yaratıcılıklarını konuşturdukları gerilla pazarlama çalışmalarına bir göz atalım.
Bina duvarlarına yansıtılan bir Toyota araba yarışı ile test sürüşlerini başka bir boyuta taşıyan Toyota ile başlayalım.
Yaratıcılığını sokaklara taşırken rakibi Apple'a gönderme yapmayı unutmayan Samsung ile devam edelim.
Yine Samsung tarafından yapılan ve deneyim ile tanıtımı harmanlayan başarılı bir çalışma.
Ford Mustang’in bu reklam panosu ise sabit bir reklam panosuna hız algısını başarı ile yansıtmayı başarmış.
Yeni Mini Cooper’ın güvenliğini daha ne kadar etkili anlatabilirdiniz ki?
Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunun yayımlanmasını tanıtmak için dünya çapında 15 önemli binayı Upside Down’a dönüştürmüş.
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