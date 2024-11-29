Teknoloji, koşar adımlarla ilerleme kaydederken teknoloji markaları bu gelişmelerini reklamcılık alanında da sergilemeye kararlı gibi görünüyor. Bu içerikte teknoloji markalarının yapmış olduğu yaratıcı gerilla pazarlama çalışmalarını inceliyoruz.

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