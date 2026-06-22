Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Telefonunuz Yavaşladıysa Yeni Telefon Almadan Önce Bunları Deneyin

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Ancak zaman geçtikçe birçok kullanıcı aynı sorundan şikâyet etmeye başlıyor: İlk günlerde son derece akıcı çalışan telefonlar bir süre sonra yavaşlıyor, uygulamalar geç açılıyor ve günlük kullanım deneyimi eskiye göre daha can sıkıcı hâle geliyor. Bu durum çoğu zaman yeni bir cihaz alma düşüncesini beraberinde getirse de, telefonunuzun performansını artırmak için önce deneyebileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

Telefonunuz Yavaşladıysa Yeni Telefon Almadan Önce Bunları Deneyin
Sponsorlu İçerik Sponsorlu İçerik /

Özellikle son dönemde yükselen cep telefonu fiyatları göz önüne alındığında, mevcut cihazınızdan biraz daha fazla verim almak oldukça mantıklı olabilir.

Depolama Alanınızı Kontrol Edin

Telefonların yavaşlamasının en yaygın nedenlerinden biri depolama alanının büyük ölçüde dolmuş olmasıdır. Fotoğraflar, videolar, indirilen dosyalar ve kullanılmayan uygulamalar zamanla ciddi miktarda yer kaplayabilir. Depolama alanı kritik seviyelere yaklaştığında cihazın genel performansı da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak ve gereksiz dosyaları temizlemek iyi bir başlangıç olacaktır.

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Gözden Geçirin

Bir uygulamayı kapatmış olsanız bile bazı servisler arka planda çalışmaya devam edebilir. Özellikle sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma servisleri ve çeşitli senkronizasyon araçları hem RAM tüketebilir hem de işlemciyi meşgul edebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

Fantastik Edebiyattan Bilim Kurguya: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Fantastik Edebiyattan Bilim Kurguya: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Hepsiburada’da Büyük Yaz İndirimleri'nde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Hepsiburada’da Büyük Yaz İndirimleri'nde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Telefonunuzun ayarlar bölümünden arka planda çalışan uygulamaları kontrol ederek ihtiyaç duymadıklarınızı sınırlandırabilirsiniz.

Yazılım Güncellemelerini İhmal Etmeyin

Birçok kullanıcı güncellemeleri ertelemeyi tercih ediyor. Oysa üreticiler yayınladıkları güncellemelerle yalnızca yeni özellikler sunmuyor, aynı zamanda performans iyileştirmeleri ve güvenlik düzeltmeleri de gerçekleştiriyor.

İşletim sisteminin ve sık kullandığınız uygulamaların güncel olması, cihazın daha stabil çalışmasına yardımcı olabilir.

Telefonunuzu Ara Sıra Yeniden Başlatın

Basit görünse de yeniden başlatma işlemi birçok performans problemini çözebiliyor. Uzun süre kapatılmadan kullanılan cihazlarda geçici dosyalar ve sistem süreçleri birikerek yavaşlamaya neden olabiliyor.

Telefonu belirli aralıklarla yeniden başlatmak, sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayabilir.

Pil Sağlığını Kontrol Edin

Eskiyen bataryalar yalnızca şarj süresini etkilemez. Bazı cihazlarda pil sağlığı düştükçe performans da olumsuz etkilenebilir. Bunun nedeni, sistemin enerji tüketimini kontrol altında tutmaya çalışmasıdır.

Eğer cihazınız birkaç yıldır aynı bataryayla kullanılıyorsa, performans sorunlarının kaynağı pil olabilir. Böyle bir durumda yeni telefon almak yerine batarya değişimi daha mantıklı bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Her Yavaşlama Yeni Telefon Gerektirmez

Telefonunuzun eskisi kadar hızlı çalışmaması can sıkıcı olabilir. Ancak bu durum her zaman cihazın kullanım ömrünün sona erdiği anlamına gelmez. Depolama temizliği yapmak, gereksiz uygulamaları kaldırmak, güncellemeleri yüklemek ve pil durumunu kontrol etmek gibi basit adımlar, performansta hissedilir bir fark yaratabilir. Yeni bir telefon arayışına girmeden önce bu yöntemleri denemek, mevcut cihazınızı daha uzun süre verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

sponsorlu

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com