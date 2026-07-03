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[Temmuz 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

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Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü android telefonlar hangileri?

[Temmuz 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?

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Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

İçerikten Görseller

[Temmuz 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı
Red Magic 11 Pro

En güçlü android telefonlar

Red Magic 11 Pro

Telefon AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı
Red Magic 11 Pro 3,981,427 59.999 TL
iQOO 15 3,740,528 Resmî satışı yok
Poco F8 Ultra 3,640,351 53.999 TL
OnePlus 15 3,621,671 74.999 TL
Xiaomi 17 Ultra 3,593,401 109.999 TL
Galaxy S26 Ultra 3,515,964 131.999 TL
Xiaomi 17 3,274,157 74.999 TL
vivo X300 Pro 3,269,794 99.999 TL
Xiaomi 17T Pro 3,207,005 76.999 TL
iQOO Neo11 3,154,662 Resmî satışı yok

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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