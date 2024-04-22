Geçtiğimiz hafta satışa sunulan uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin fiyatında bir hata meydana geldi. Araç, resmi sitede bir anda 815 bin TL zamlandı. Tesla'dan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi sevindiren bir işe imza attı. Şirket, motor gücünü kısıtlandırdığı bir Model Y'yi, yüzde 10 ÖTV diliminde satışa sundu. Ancak bugün, bununla ilgili garip bir gelişme yaşandı.

Tesla'nın internet sitesine giren tüketiciler, aracın başlangıç fiyatının değiştiğini gördüler. Rakamlara göre geçtiğimiz hafta 1.791.451 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen Tesla Model Y, bugün itibarıyla 2 milyon 605 bin 747 TL'den satın alınabilecekti. Yani Tesla Model Y'ye bir gecede 814 bin 296 TL zam gelmişti.

Tesla, bunun bir hata olduğunu açıkladı

Tesla Türkiye ile görüşen Emre Özpeynirci, Tesla Model Y fiyatında bir değişiklik olmadığını, sistemdeki bir hata yüzünden fiyatın yanlış gösterildiğini söyledi. Bu durum, muhtemelen birkaç saat içerisinde düzelecektir.

Tesla Model Y'yi yüzde 10 ÖTV'den satın almak isterseniz ekstra ödeme içeren paketleri almamanız gerekiyor:

Tesla Model Y güncel fiyat listesi için: