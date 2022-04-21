Tesla, bugün beklenen açıklamayı paylaştı ve son 3 aylık gelirini açıkladı. Beklentileri fazlasıyla aşan gelir tablosu, Tesla'nın tüm sıkıntılara rağmen faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünün kanıtı oldu.

Elektrikli otomobillerin öncü ismi Tesla, yıldan yıla peş peşe kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi. Son zamanlarda küresel enflasyon nedeniyle fiyatlarını artırmasına ve sektörde batarya hammaddesi konusunda endişe yaşanmasına rağmen şirket, bugün son 3 ayda rekor kazanç elde ettiğini açıkladı.

2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç tablosunu paylaşan Tesla, son 3 ayda toplam 18,7 milyar dolar gelir elde ettiğini ortaya koydu. Şirketin 18,7 milyar dolarlık gelirinin 3,7 milyar doları ise kâr olarak kasaya girdi. Basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse; yerli otomobili üretecek şirket olan TOGG, yaklaşık 1 milyar TL yani 68 milyon dolarlık ödenmiş sermayeye sahip.

Tesla hisseleri zıpladı

Tesla, böylelikle kazancını bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 oranında artırmayı başardı. 2021’in ilk çeyreğindeki toplam gelir 10,4 milyar dolar idi. Tesla hisseleri, bu rekor gelir ve kârın açıklanmasıyla birlikte büyük bir sıçrama yaşadı ve %5’i aşkın değerleme yaşandı. Hisse değeri bir önceki gün 977 dolar seviyesinde kapanan Tesla, açıklamanın ardından hisse değerinin 1.040 doların üzerine çıktığını gördü. Tesla hisseleri şu anda 1.031 dolardan işlem görüyor. Piyasaların bugün TSİ 16.00’da açılmasıyla etkinin sürüp sürmeyeceğini göreceğiz.

Tesla, ardımızda bıraktığımız 3 ay boyunca fazlasıyla hareketli bir dönemden geçti. Şirket, heyecanla beklenen iki devasa fabrikasını Berlin ve Texas’ta açarken, aynı zamanda Çin’de artan COVID vakaları nedeniyle Şangay fabrikasını bir süreliğine kapatmak zorunda kaldı. Tesla, son 3 ay içinde toplam 310 bin 48 adet araç teslimatı gerçekleştirdiğini de açıkladı.