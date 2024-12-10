Toyota, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, birbirinden şık otomobillerini rekabetçi fiyatlarla satmaya çalışıyor.

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, aralık ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Yılı iyi kapatmak isteyen Toyota, rekabetçi sayılabilecek fiyatlar sunmaya odaklanmış gibi görünüyor.

Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın Aralık 2024 güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Toyota sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Yenilenen Corolla 1.390.000 TL Yenilenen Corolla Hybrid 1.825.500 TL Corolla Cross Hybrid 1.888.500 TL C-HR Hybrid 1.590.000 TL RAV 4 Hybrid 3.321.000 TL Hilux 1.840.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 1.590.500 TL Yaris Cross Hybrid 1.590.500 TL Yaris Hybrid 1.424.500 TL Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

Yenilenen Corolla fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.390.000 TL 1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.540.000 TL 1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.674.000 TL 1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.787.500 TL 1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 1.911.000 TL

Yenilenen Corolla opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Passion X-Pack

Yenilenen Corolla Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Dream, Otomatik 1.825.500 TL 1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 1.891.500 TL 1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.940.000 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.082.500 TL

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Corolla Cross fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.888.500 TL 1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.941.000 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.135.000 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.283.000 TL

Corolla Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 13.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

C-HR Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.590.000 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 1.752.500 TL 1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.028.000 TL 1.8, Hibrit Passion X-Style, Otomatik 2.151.500 TL

RAV 4 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.5, Hibrit Flame, Otomatik 3.321.000 TL 2.5, Hibrit Passion, Otomatik 3.653.500 TL 2.5, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.828.000 TL 2.5, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 3.837.000 TL

RAV 4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.000 TL Flame, Passion, Passion X-Pack, Passion X-Sport

Yaris Cross fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 Hybrid, Hibrit Dream, Otomatik 1.590.500 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.728.000 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.783.000 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Passion, Otomatik 1.953.500 TL

Yaris Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.424.500 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.617.500 TL

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.8 Hybrid, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.590.500 TL 1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.844.000 TL

Land Cruiser Prado fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.8 D-4D 8 A\T, Dizel -, Otomatik 9.750.000 TL

(**): Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.