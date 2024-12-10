Toyota, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, birbirinden şık otomobillerini rekabetçi fiyatlarla satmaya çalışıyor.
Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, aralık ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Yılı iyi kapatmak isteyen Toyota, rekabetçi sayılabilecek fiyatlar sunmaya odaklanmış gibi görünüyor.
Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın Aralık 2024 güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Toyota sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Yenilenen Corolla
|1.390.000 TL
|Yenilenen Corolla Hybrid
|1.825.500 TL
|Corolla Cross Hybrid
|1.888.500 TL
|C-HR Hybrid
|1.590.000 TL
|RAV 4 Hybrid
|3.321.000 TL
|Hilux
|1.840.000 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|1.590.500 TL
|Yaris Cross Hybrid
|1.590.500 TL
|Yaris Hybrid
|1.424.500 TL
|Land Cruiser Prado
|9.750.000 TL
Yenilenen Corolla fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Benzinli
|Vision Plus, Otomatik
|1.390.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream, Otomatik
|1.540.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.674.000 TL
|1.5, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.787.500 TL
|1.5, Benzinli
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.911.000 TL
Yenilenen Corolla opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|9.000 TL
|Vision, Dream, Dream X-Pack, Passion X-Pack
Yenilenen Corolla Hybrid fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Dream, Otomatik
|1.825.500 TL
|1.8, Hibrit
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.891.500 TL
|1.8, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.940.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.082.500 TL
Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|9.000 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Corolla Cross fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.888.500 TL
|1.8, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.941.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.135.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.283.000 TL
Corolla Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|13.000 TL
|Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
C-HR Hybrid fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.590.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|1.752.500 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Sport, Otomatik
|2.028.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Style, Otomatik
|2.151.500 TL
RAV 4 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.5, Hibrit
|Flame, Otomatik
|3.321.000 TL
|2.5, Hibrit
|Passion, Otomatik
|3.653.500 TL
|2.5, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|3.828.000 TL
|2.5, Hibrit
|Passion X-Sport, Otomatik
|3.837.000 TL
RAV 4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|18.000 TL
|Flame, Passion, Passion X-Pack, Passion X-Sport
Yaris Cross fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Dream, Otomatik
|1.590.500 TL
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.728.000 TL
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.783.000 TL
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Passion, Otomatik
|1.953.500 TL
Yaris Hybrid fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.424.500 TL
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.617.500 TL
Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.8 Hybrid, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.590.500 TL
|1.8 Hybrid, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.844.000 TL
Land Cruiser Prado fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.8 D-4D 8 A\T, Dizel
|-, Otomatik
|9.750.000 TL
(**): Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.