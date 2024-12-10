Yeni Yıl Zamları Gelmeden Araba Sahibi Olmak İsteyenlere: Toyota Güncel Fiyat Listesi

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Toyota, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, birbirinden şık otomobillerini rekabetçi fiyatlarla satmaya çalışıyor.

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, aralık ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Yılı iyi kapatmak isteyen Toyota, rekabetçi sayılabilecek fiyatlar sunmaya odaklanmış gibi görünüyor.

Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın Aralık 2024 güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim. 

Toyota sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Aralık Başlangıç Fiyatı
Yenilenen Corolla 1.390.000 TL
Yenilenen Corolla Hybrid 1.825.500 TL
Corolla Cross Hybrid 1.888.500 TL
C-HR Hybrid 1.590.000 TL
RAV 4 Hybrid 3.321.000 TL
Hilux 1.840.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 1.590.500 TL
Yaris Cross Hybrid 1.590.500 TL
Yaris Hybrid 1.424.500 TL
Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

Yenilenen Corolla fiyatları - Aralık 2024

Toyota Corolla fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.390.000 TL
1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.540.000 TL
1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.674.000 TL
1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.787.500 TL
1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 1.911.000 TL

Yenilenen Corolla opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Passion X-Pack

Yenilenen Corolla Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Toyota Corolla Hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Dream, Otomatik 1.825.500 TL
1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 1.891.500 TL
1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.940.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.082.500 TL

Corolla  Hybrid opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 9.000 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Corolla Cross fiyatları - Aralık 2024

Toyota Corolla Cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.888.500 TL
1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.941.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.135.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.283.000 TL

Corolla Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 13.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

C-HR Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Toyota c-hr fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.590.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 1.752.500 TL
1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.028.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Style, Otomatik 2.151.500 TL

RAV 4 fiyatları - Aralık 2024

Toyota Rav 4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.5, Hibrit Flame, Otomatik 3.321.000 TL
2.5, Hibrit Passion, Otomatik 3.653.500 TL
2.5, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.828.000 TL
2.5, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 3.837.000 TL

RAV 4 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.000 TL Flame, Passion, Passion X-Pack, Passion X-Sport

Yaris Cross fiyatları - Aralık 2024

Toyota Yaris Cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 Hybrid, Hibrit Dream, Otomatik 1.590.500 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.728.000 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.783.000 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Passion, Otomatik 1.953.500 TL

Yaris Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Toyota Yaris fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.424.500 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.617.500 TL

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Aralık 2024

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.8 Hybrid, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.590.500 TL
1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.844.000 TL

Land Cruiser Prado fiyatları - Aralık 2024

Toyota Cruiser Prado fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
2.8 D-4D 8 A\T, Dizel -, Otomatik 9.750.000 TL

(**): Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.

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