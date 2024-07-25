Bazılarımız için hayatın ayrılmaz bir parçası olan futbol, izlemek istediğimizde ciddi maliyetlerle karşılaştığımız bir oyun haline geldi. Peki dünyanın en popüler maçlarını izlemenin aylık bedeli en az kaç lira oldu?

Futbol, pek çoğumuz için vazgeçilmez bir spor dalı. Bazılarımız ise işi bir nokta da ileriye taşıyor, futbolu hayatın anlamı olarak görüyor. Tabii her alanda olduğu futbolda da karşılaşmaları izlemek için bazı bedeller ödemek gerekiyor.

Peki en çok takip edilen futbol maçlarını Türkiye'den izlemenin aylık bedeli ne kadardı? Bu içeriğimizde, dünyaca ünlü futbol liglerinin Türkiye abonelik fiyatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, içeriğimizin detaylarına geçelim.

Ama önce: Hangi lig ve turnuvaları inceleyeceğiz?

Bu içeriğimizde hemen aşağıda paylaştığımız ligler için paylaşılan son aylık fiyat listelerine bakacağız.

Türkiye Süper Ligi (Trendyol Süper Lig)

İngiltere Ligi (Premier Lig)

İspanya Ligi (La Liga)

İtalya Ligi (Serie A)

Almanya Ligi (Bundesliga)

Fransa Ligi (Ligue 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Popüler futbol liglerinin aylık fiyatları şöyle:

Lig/Turnuva İsmi Bulunduğu Platform ve Paket Fiyatlı (Aylık) Trendyol Süper Lig TOD TV (Aylık Süper Lig Paketi) 489,00 TL Premier Lig TOD TV (Sport Extra+ Paketi) 89,00 TL La Liga S Sport Plus 149,00 TL Serie A S Sport Plus 149,00 TL Bundesliga TOD TV (Sport Extra+ Paketi) 89,00 TL Ligue 1 TOD TV (Sport Extra+ Paketi) 89,00 TL UEFA Şampiyonlar Ligi EXXENSPOR 289,00 TL UEFA Avrupa Ligi EXXENSPOR 289,00 TL UEFA Avrupa Konferans Ligi EXXENSPOR 289,00 TL

Ancak...

Yukarıdaki tabloya baktığımızda aylık ödeme tutarının 1.921 TL gibi bir ücrete denk geldiğini görüyoruz. Ancak işin aslı çok başka. Yukarıda saydığımız bazı paketler, birden fazla ligi bir araya getiriyor ve özel paketler oluşturuyor. Bu paketler, yukarıdaki hesaba kıyasla oldukça uygun fiyatlı oluyor.

Tüm futbol maçlarına erişmek için abone olduğumuz paketler şunlardı

Paket Adı İçerdiği Ligler Aylık Fiyatı TOD TV Sezonluk Süper Dolu Paketi Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1 249,00 TL S Sport Plus La Liga, Serie A 149,00 TL EXXENSPOR UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 289,00 TL

Eğer yukarıdaki abonelik paketlerini satın aldıysanız, sadece maç izlemek için aylık yaptığınız ödeme tutarı 687 TL oldu demektir.

NOT: Fiyatlar, kurumların resmi web sitelerindeki mevcut paketler üzerinden alınmıştır. UEFA organizasyonlarının yayın hakları, gelecek yıldan itibaren TRT'de olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin hangi platformda, kaç TL abonelik fiyatıyla yayınlanacağı belli olduğunda içeriğimizi güncelleyeceğiz.