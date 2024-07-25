Futbol, pek çoğumuz için vazgeçilmez bir spor dalı. Bazılarımız ise işi bir nokta da ileriye taşıyor, futbolu hayatın anlamı olarak görüyor. Tabii her alanda olduğu futbolda da karşılaşmaları izlemek için bazı bedeller ödemek gerekiyor.
Peki en çok takip edilen futbol maçlarını Türkiye'den izlemenin aylık bedeli ne kadardı? Bu içeriğimizde, dünyaca ünlü futbol liglerinin Türkiye abonelik fiyatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, içeriğimizin detaylarına geçelim.
Ama önce: Hangi lig ve turnuvaları inceleyeceğiz?
Bu içeriğimizde hemen aşağıda paylaştığımız ligler için paylaşılan son aylık fiyat listelerine bakacağız.
- Türkiye Süper Ligi (Trendyol Süper Lig)
- İngiltere Ligi (Premier Lig)
- İspanya Ligi (La Liga)
- İtalya Ligi (Serie A)
- Almanya Ligi (Bundesliga)
- Fransa Ligi (Ligue 1)
- UEFA Şampiyonlar Ligi
- UEFA Avrupa Ligi
- UEFA Avrupa Konferans Ligi
Popüler futbol liglerinin aylık fiyatları şöyle:
|Lig/Turnuva İsmi
|Bulunduğu Platform ve Paket
|Fiyatlı (Aylık)
|Trendyol Süper Lig
|TOD TV (Aylık Süper Lig Paketi)
|489,00 TL
|Premier Lig
|TOD TV (Sport Extra+ Paketi)
|89,00 TL
|La Liga
|S Sport Plus
|149,00 TL
|Serie A
|S Sport Plus
|149,00 TL
|Bundesliga
|TOD TV (Sport Extra+ Paketi)
|89,00 TL
|Ligue 1
|TOD TV (Sport Extra+ Paketi)
|89,00 TL
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|EXXENSPOR
|289,00 TL
|UEFA Avrupa Ligi
|EXXENSPOR
|289,00 TL
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|EXXENSPOR
|289,00 TL
Ancak...
Yukarıdaki tabloya baktığımızda aylık ödeme tutarının 1.921 TL gibi bir ücrete denk geldiğini görüyoruz. Ancak işin aslı çok başka. Yukarıda saydığımız bazı paketler, birden fazla ligi bir araya getiriyor ve özel paketler oluşturuyor. Bu paketler, yukarıdaki hesaba kıyasla oldukça uygun fiyatlı oluyor.
Tüm futbol maçlarına erişmek için abone olduğumuz paketler şunlardı
|Paket Adı
|İçerdiği Ligler
|Aylık Fiyatı
|TOD TV Sezonluk Süper Dolu Paketi
|Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1
|249,00 TL
|S Sport Plus
|La Liga, Serie A
|149,00 TL
|EXXENSPOR
|UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
|289,00 TL
Eğer yukarıdaki abonelik paketlerini satın aldıysanız, sadece maç izlemek için aylık yaptığınız ödeme tutarı 687 TL oldu demektir.