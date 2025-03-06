Togg'un şubat satış verileri geldi. Böylece ülkemizde yollarda olan toplam Togg T10X sayısı da belli oldu.

Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (Togg) 2023 yılından beri yerli elektrikli otomobil T10X modeliyle yollardaydı. Aracın sürekli olarak en çok satan elektrikliler arasında olduğunu görüyorduk. Öyle ki 2023 yılını 19.583 satışla, 2024’ü ise 30.093 satışla tamamlamıştı.

Şimdi ise Togg T10X’ten yeni satış verileri geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan otomobil satış verileriyle Türkiye yollarındaki Toplam T10X sayısı belli oldu.

Satılan toplam T10X sayısı 53 bin 284 oldu

Verilere göre geçtiğimiz ay toplamda 2.038 adet Togg T10X satışı gerçekleştirildi. Ocakta ise 1.570 adet satış yapılmıştı. Bu da 2025 genelinde şimdiye kadar toplamda 3608 adet T10X satıldığı anlamına geliyor. Togg’un şubatta en çok satan elektrikli otomobil unvanını Tesla Model Y’ye kaptırdığını belirtmeden geçmeyelim.

Togg’un şubatta gerçekleştirdiği 2.038 adet satış ile Türkiye’de yollarda bulunan T10X sayısı 53 bin 284 seviyesine çıkmış oldu. Şirketin önümüzdeki ay Tesla’yı geçip geçemeyeceği merak konusu.

81 ilde toplamda 842 DC hızlı şarj istasyonu ve 1684 soket bulunduğunu da eklemeden geçmeyelim. AC istasyon sayısı ise 363.