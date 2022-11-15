Facebook, bir zamanlar uzun bir süreliğine oyun dünyasını ele geçirmiş ve birbirinden ilgi çekici oyunları ile hepimize platformu fazlasıyla sevdirmişti. Gelin, hep birlikte o günlere tekrardan göz atalım.

Geçtiğimiz haftalarda, 10 nostaljik tarayıcı oyunundan oluşan bir içerik ile karşınıza çıkmış ve eski günlerde oynadığımız bu basit ama fazlasıyla eğlenceli oyunlara hep birlikte tekrardan göz gezdirmiştik.

Şimdi ise bir zamanlar oyun dünyasını neredeyse tamamen ele geçiren Facebook’un zirve dönemlerine geri döneceğiz. O hâlde, Candy Crush ve Angry Birds gibi klasikler de dâhil olmak üzere, içerisinde birçok efsaneleşmiş yapım barındıran Facebook serüvenimize başlayalım.

Bir zamanlar onlarca saat uğraşarak çiftlik kurduğumuz Farmville, bir mobil oyun olarak günümüzdeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Facebook oyunlarının en popülerlerinden bir tanesi olan Farmville, görünüşte basit bir çiftlik oyunu gibi duruyor olsa da içerisinde büyük bir rekabet de barındırıyordu. O zamanlar, ailemiz ve arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere birçok tanıdığımız Facebook kullanıyor ve aktif olarak Farmville oynuyordu. Birbirimizin çiftliğini ziyaret edebiliyor ve kendi çiftliğimizi en gelişmiş çiftlik yapmak için kendi içimizde büyük bir yarış veriyorduk.

Bizlere o günlerde bile koca bir imparatorluk yönetmeyi öğreten Social Empires, tamamen kapandığına en çok üzüldüğümüz yapımlardan bir tanesi.

Socialpoint tarafından geliştirilen Social Empires, eminiz ki birçok oyuncunun en sevdiği nostaljik yapımlardan bir tanesidir. Sıfırdan başlayarak koca bir imparatorluk kurduğumuz, savunduğumuz ve oyun içerisindeki çeşitlilik ile birlikte sürekli olarak sınırlarımızı genişlettiğimiz Social Empires, maalesef ki yıllar önce tamamen kapandı ve silindi.

Gene Socialpoint’in elinden çıkan Social Wars, sunulan deneyimi bambaşka bir seviyeye taşımıştı.

Bizleri Orta Çağ’a götüren Social Empires’ın aksine geleceği konu alan bir oyun olan Social Wars, devasa mekaları dahi kontrol etmemize olanak sağlıyordu. En az Social Empires kadar geniş bir oyun olan yapım, maalesef ki Take Two Interactive’in Socialpoint’i satın almasının ardından lisans problemleri sebebiyle Social Empires ile birlikte yayın hayatına veda etti.

Sanal bir dünya üzerinde karakter oluşturduğumuz, görev yaptığımız ve diğer insanlarla tanıştığımız bir oyun olan Sanalika, biz Türk oyuncular için oldukça önemli bir yere sahip diyebiliriz. Günümüzde eski popülerliği ve eğlencesinden eser olmasa da hâlen daha oldukça keyifli vakit geçirmek mümkün.

Zamanında her birimizi usta bir dedektife çeviren Criminal Case, dönemin en popüler işlerinden bir tanesiydi.

Bize sunulan bilgiler ve olay mahalli aracılığıyla gizemli cinayetleri çözmeye çalıştığımız, ipuçlarını ararken fazlasıyla kafa patlattığımız Criminal Case, Facebook’taki arkadaşlarımıza sık sık bildirim yolladığımız oyunlardan bir tanesiydi.

İsmini başlığa üçüncü defa yazmak istemesek de Dragon City de Socialpoint tarafından geliştirilmiş olan bir oyun. Aradan geçen onlarca yıldan sonra şimdi dönüp baktığımızda Socialpoint’in bu güzel zamanlardaki önemini ve etkisini şimdi daha iyi anlıyoruz. Kendi şehrimizi kurup, ejderhalarımızı yetiştirdiğimiz ve belirli yolculuklarda zorlu düşmanlara karşı sıra tabanlı olarak savaştığımız Dragon City, hem sosyal anlamda hem de strateji bakımından oldukça başarılı bir yapımdı.

O günden bu güne sağ kalmayı başarmış nadide oyunlardan olan Angry Birds, hâlen daha bir hayli popüler.

Onlarca yıldır hayatımızda olan Angry Birds, bir zamanlar Facebook üzerinden oynanıyordu. İlk çıktığı zamanlarda herkesin ilgisini cezbeden ve dilinden düşmeyen yapım, şimdilerde de epey popüler.

King’in vazgeçilmez oyunu Candy Crush, o dönemden bu yana ününe ün katmaya devam ediyor.

Günümüzde bile aylık aktif 240 milyondan fazla oyuncusu olan Candy Crush, aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ daha dünyanın en popüler yapımlarından bir tanesi.

Son olarak da Zynga’nın unutulmaz strateji oyunlarından olan Empires & Allies’ı unutmayalım.

Savaşları, sunduğu yönetim biçimi ve oynanış içerisinde bulunan birçok eğlenceli element ile hepimizin kalbinde yer edinmiş olan Empires & Allies, günümüzde pek oynanabilir olmasa da kendisini her zaman en iyi şekilde hatırlayacağımız yapımlardan.