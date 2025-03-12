Sürekli bir robot teknolojisi ile karşılaşıyoruz. Bazıları bize uzak gibi dursa da bazıları günlük hayatımızı epey kolaylaştıracak cinsten. Bunlardan biri de vale robotlar olarak karşımıza çıkıyor.

Aracınızı park etmek için dakikalarca yer aramaktan sıkıldıysanız, dar alanlara girmekte zorlanıyorsanız Güney Kore buna da çözüm bulmuş.

Yaygınlaştığında belki de valeleri işinden edebilecek kadar konforlu robotun detaylarına bakalım bakalım, marifetleri nelermiş.

Robot teknolojisi deyince de Güney Kore.

Güney Kore, Asya endüstriyel robot devrimine öncülük ediyor. 2024 Dünya Robotik Raporu’na göre ülkede her 10 bin çalışan başına 1.102 robot düşüyor. Bu rakamlar da Güney Kore’yi iş gücü otomasyonunda zirveye taşıyor diyebiliriz. Vale robotun Güney Kore’den çıkması da şaşırtıcı olmuyor.

Güney Koreli HL Mando firması, saha testlerine başladığı “Parkie” adlı vale robotlarla ayrı bir fark yarattı. Otonom robot, süper otomobiller ve arazi araçları da dahil olmak üzere birçok otomobili park edebiliyor ve herhangi bir müdahaleye gerek kalmıyor.

Vale robotun öne çıkan özellikleri neler?

Özellikle kalabalık şehirlerde park yeri bulma zorluğu, sürücüler için epey can sıkıcı olabiliyor. Güney Koreli mühendisler de bu sorunu çözmek için geliştirdiği Parkie robotu geliştiriyor. Robot, aracı alıp en uygun yere güvenli şekilde park ediyor ve ihtiyaç duyulduğunda geri getiriyor.

9 cm yüksekliğinde düz bir platform olan robot, aracı park etmeden önce ağırlığını, dingil mesafesini, plakasını, yol koşullarını da algılıyor ve harekete geçiyor.

Sürücülerin hayatına yeni bir konfor.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle çalışan akıllı sistem, gelişmiş sensörler ve yapay zekâ algoritmaları sayesinde çevresini algılayarak en uygun park manevralarını gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca dar alanlarda bile mükemmel park yeteneği sunarak sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu sayede park yeri arama derdi sona eriyor ve zamandan tasarruf ediliyor.

Kendisinin ödüllü olduğunu da söyleyelim. Parkie, CES 2024’te “En İyi Yenilik Ödülü” aldı.

Vale robotlar, park etme alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek gibi duruyor. Bakalım ne zaman yayılacak ve Türkiye’de ne zaman göreceğiz?

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