Valorant'ta 2026’da Neler Oluyor? Yeni Sezon, Yeni Ajan, Büyük Turnuva

Riot Games, Season 2026'yı oyun tarihinin en kapsamlı güncellemesiyle açtı. Yeni silah, yeniden tasarlanan harita, taze bir ajan ve 1 milyon dolarlık küresel turnuva. Valorant'ta neler değiştiğini ve oyuncuları neler beklediğini anlattık.

Valorant, 2026 yılına ard arda güncelleme ve gelişmelerle başladı. Season 2026, oyunun tarihinin en kapsamlı güncellemelerinden birini beraberinde getirdi ve ‘meta’ baştan sona değişti. Hangi ajanı oynarsanız oynayın, hangi haritada ‘rank’ atlıyor olursanız olun, bu değişiklikleri bilmek artık rekabette fark yaratıyor.

VCT 2026 ve Masters London heyecanı

Öncelikle nefes kesen global turnuva duyurusuyla başlayalım. Valorant Champions Tour (VCT) 2026'nın ikinci büyük uluslararası etkinliği olan Masters London, 6-21 Haziran tarihleri arasında Copper Box Arena'da düzenlenecek. Turnuva, Asya Pasifik, Amerika ve EMEA bölgelerinden 12 takım 1.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışacak. İngiltere'nin VCT tarihindeki ilk büyük etkinliği olma özelliğini taşıyan bu turnuva, Santiago'dan sonra sezondaki ikinci küresel durağını oluşturuyor. Biletler 27 Mart'ta satışa çıktı ve etkinliğin bu yılın en izlenen Valorant turnuvalarından biri olması bekleniyor.

Yeni silah: Bandit pistol

Patch 12.00 ile birlikte, bir yıl sonra oyuna ikinci yeni silah olarak Bandit tanıtıldı. 600 kredilik bu hassas tabanca, Ghost ve Sheriff arasında bir yerde konumlanıyor; hafif zırhlı düşmanlara karşı tek kafa atışıyla öldürme kapasitesi sunuyor. Pratik anlamda bu ne demek? Bandit, ekonomik raundlarda oyuncuların yetenek kredisi biriktirip biriktirmemek mi yoksa hedef odaklı bir silaha yatırım yapmak mı arasında karar verme dinamiğini değiştiriyor. Özellikle rank maçlarında eco stratejileri yeniden tartışılıyor.

Breeze haritası yeniden yapılandırıldı

Breeze, bir buçuk yıllık aranın ardından Riot'un oyun tarihindeki en büyük harita yeniden yapılandırmasıyla rekabetçi rotasyona döndü. Yeni Breeze, Controller oyunununu daha geniş bir ajan yelpazesine destekleyecek şekilde tasarlandı; açılar daraltıldı, büyük açık alanlar küçüldü, defender rotasyon süreleri iyileştirildi. Eski Breeze'in en büyük şikâyeti olan "boş arazide savaşıyorum" hissinin önüne geçilmesi hedeflendi. Değişikliklerin kapsamlı olduğunu kabul eden Riot, ilk iki hafta boyunca Breeze'de rank puanı kayıplarını yüzde 50 azalttı. Galibiyetler ise tam puan vermeye devam ediyor.

Yeni oyun modu: AR1S

Season 2026, AR1S (All Random, One Site) adlı yeni bir 5v5 arcade modunu da beraberinde getirdi. Her raundda oyuncular rastgele bir ajana atanıyor; mücadele tek bir bomba sitesinde gerçekleşiyor, yüklemeler ücretsiz ve yetenekler raund içinde yeniden dolduruluyor. Standart maçlarda hiç karşılaşmayacağınız kargaşa anları yaratacak şekilde tasarlanan bu mod, rekabetçi modun sıkıcılığından bunalanlara nefes aldırıyor.

Miks: Season 2026 Act 2'nin yeni ajanı

18 Mart 2026'da Season 2026 Act 2 ile oyuna giren Miks, sesi bir savaş silahına dönüştüren Controller bir ajan. Sese dayalı dalgalar, takım tamponları ve alan kontrol efektlerini harmanlayan kiti, Controller rolüne taze bir soluk getiriyor. Hırvatistan kökenli Miks, haritanın temposunu yönetmek ve takımını senkronize hareket ettirmek üzerine kurgulanmış Diğer Controller'lardan ayrışan yönü ise sadece duman atmak yerine müttefikleri güçlendirme kapasitesi. Ajan havuzuna katılımı kısa sürede meta tartışmalarının merkezine oturdu.

