Yapay zekâ platformu D-ID, videolar üzerinde gerçekçi dublaj imkânı sunan yeni yapay zekâ aracını duyurdu. Araç, orijinal videodaki dudak hareketlerini bile değiştiriyor.

Yapay zekâ odaklı videolar oluşturmak için çeşitli araçlar geliştiren "D-ID"den bomba bir hamle geldi. Platform, seslerin klonlanmasını, bunun başka bir dilde yeniden seslendirilmesini ve bu süreçte dudak hareketlerinin de değiştirilmesini sağlayan yeni bir araç geliştirdiğini açıkladı. D-ID'nin yeni aracı, içerik üreticilerin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

"AI Video Translate" olarak isimlendirilen yapay zekâ destekli çeviri aracı, 10 saniye ile 5 dakika aralığındaki videolar için kullanılabiliyor. Çevirisi yapılacak bir videonun boyutunun 2 GB'nin altında olması gerekiyor. Ancak söz konusu aracı en iyi şekilde çalıştırabilmek için videoda tek bir kişinin bulunması ve yüzünün ekrana dönük olması gerekiyor.

D-ID abonelerine ücretsiz olarak sunuldu

AI Video Translate aracı, an itibarıyla D-ID abonelerine ücretsiz olarak sunuldu. Ancak bu ücretsiz dönem, sadece geçici bir süreliğine geçerli. Deneme sürecini dolduran abonelerin, yıllık 56 dolardan başlayıp 1.293 dolara kadar çıkan abonelik paketlerinden satın alması gerekecek. Bu fiyatın yüksek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü yapay zekâ aracı, aralarında Türkçe de olan 30 dil için destek sunuyor. Yani bu araç ile aynı anda 30 ülkede YouTube paylaşımları yapabileceksiniz.

Eğer siz de D-ID'nin AI Video Translate aracı ile ilgili detaylı bilgi almak ve yazılımı kullanmaya başlamak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Geliştirilen yapay zekâ aracı için oluşturulan bir demoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: