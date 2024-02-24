Marvel ile benzer kaderleri paylaşan Hızlı ve Öfkeli serisinin sonu, Vin Diesel'ın paylaşımıyla tekrar netleşti.

2001’de yayınlanan ilk filminden bu yana devam eden Hızlı ve Öfkeli serisi, geçtiğimiz yıl onuncu filmiyle (Hobbs ve Shaw hariç) sinemada severleriyle bir araya gelmişti. Genel anlamda son film de beğenildi fakat seri, geçmişteki o görkemli duruşundan oldukça uzak bir hâlde.

Bu yüzden de 11. filmle birlikte ana serinin sonlanacağına yönelik güçlü söylentiler de doğdu. Dominic Toretto rolünü canlandıran Vın Diesel’ın Instagram üzerinden yaptığı duygusal final paylaşımı da bu söylentileri tekrardan onaylamış oldu. Yaptığı paylaşımda sevilen oyuncumuz, son filmin hikâye toplantısını da yaptıklarını duyurdu.

Vin Diesel’ın yaptığı paylaşım:

“Yazarlar ve tüm ekiple birlikte hafta sonu Fast toplantımızı yeni bitirdik. Final heyecanımızın inanılmaz derecede yoğun olduğunu söylemek bile bunu aşağı çeker.”

“Herkes hafta sonuna enerjik ve heyecanlı şekilde girerken ben, sizleri düşündüm. Hevesinizin ve heyecanınızın, yaratıcı yolculuğumuzda bizi arkadan ittiği anları hatırladım. Yolculuğumuza olan bağlılığınızın, serinin başarısı ve gelişimi üzerinde eşsiz bir etkisi oldu. En genç kızımın da söyleyeceği üzere, bu oldukça derin.”

“Sizler sayesinde ekranı aşıp insanlara ulaşan bu global yolculuğun belkemiği olduğunuz için teşekkür ederim.”

“Bu büyük final sadece bir son değil; birlikte büyüttüğümüz inanılmaz ailenin bir kutlaması.”

“Umarım sizleri gururlandırırız!”

Vin Diesel’ın bu paylaşımı her ne kadar serinin sonunu gösterse de sadece ana seri filmlerini ilgilendiriyor. Yani Hızlı ve Öfkeli 12 göremeyeceğiz fakat Hobbs & Shaw gibi spin-off yapımlar çıkmaya devam edecek. Sizce kimlerin hikâyelerini göreceğiz?