vivo'nun 30 Mayıs'ta duyurması muhtemel S19 ve S19 Pro modelleriyle ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. Telefonlar, çok satmaya aday olacaklar gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı S19 ve S19 Pro modelleriyle ilgili bir gelişme yaşandı. Çin'in güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşmakta olan akıllı telefonların bazı teknik özelliklerini paylaştı. Gelen bilgiler, vivo'nun yeni telefonlarının çok satmaya aday olacaklarını gözler önüne seriyor.

Gelen haberlere göre vivo S19 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. Bu ekran, S19 modelinde de karşımıza çıkacak. MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alacak telefon, 80W hızlı şarj destekli 5.500mAh kapasiteli batarya ile gelecek.

vivo S19 Pro böyle görünecek:

vivo'nun yaklaşmakta olan telefonu, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda Sony IMX921 sensörlü 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX816 sensör bulunacak. Bu telefonun 50x dijital yakınlaştırma özelliği sunacağı söyleniyor.

vivo S19'un özelliklerine baktığımızda ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve 80W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh kapasiteli batarya ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana kamerası ise yine 50 MP olacak ancak düşük ışık performansının artırılması için daha farklı bir sensöre ev sahipliği yapacak.

Edinilen bilgilere göre vivo S19 ile S19 Pro, 30 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. O etkinliğin gerçekleştirilmesi ile telefonlarla ilgili tüm gizemler gün yüzüne çıkmış olacak.