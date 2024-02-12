vivo'nun yaklaşmakta olan telefonu V30 Pro, Geekbench'te ortaya çıktı. Orta/üst segmentte yer alacak telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo V30 Pro'da hangi özellikler yer alacak?

Çinli teknoloji devi vivo, orta/üst segment akıllı telefonlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Geekbench'te ortaya çıkan, "vivo V2319" olarak kodlanan ve vivo V30 Pro ismiyle de piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon, nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında olanları mest edecek gibi görünüyor.

Özelliklerine bakacak olursak vivo V30 Pro, markanın Çin için piyasaya sürdüğü S18 Pro isimli modelinin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olacak. Ancak işlemci cephesinde, daha farklı bir model göreceğiz. Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre vivo V30 Pro, 3.10 GHz'ye kadar çıkabilen MediaTek Dimensity 8200 işlemciye ev sahipliği yapacak.

vivo V30 Pro'nun Geekbench test sonuçları şöyle:

vivo V30 Pro'nun Geekbench testi, bu telefonun tek çekirdekli işlemlerde 1.045, çok çekirdekli işlemlerde ise 3.637 puan aldığını gözler önüne serdi. Öte yandan; bu akıllı telefonda 12 GB kapasiteli RAM olacağı bilgisi de Geekbench testi aracılığıyla ortaya çıkmış durumda.

*vivo S18 Pro tasarımı böyleydi.

Sektör kaynaklarının beklentisi, vivo V30 Pro ile vivo S18 Pro arasındaki tek farkın, işlemci olacağı yönünde. Eğer bu beklenti gerçek olursa yaklaşmakta olan telefonda, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran göreceğiz. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 2.800 nit tepe parlaklık değeri ile kullanıcıyı mest edecek. Telefonun bataryası ise 5.000 mAh olacak ve 80W hızlı şarj desteği ile donatılacak.

vivo S18 Pro'da 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto portre kamera yer alıyordu. Aynı kamera kurulumunu vivo V30 Pro'da da görebiliriz. 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı seçenekleri de vivo V30 Pro için masadaki seçenekler olacaktır.