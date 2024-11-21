vivo, Türkiye'de de satışa sunulan V40 modeliyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Telefon, girdiği dayanıklılık ve uzun ömür testlerinden başarıyla geçti.

vivo,yaz aylarında çok beklenen V40 serisini bizlerle buluşturmuştu. Uygun fiyata üst düzey özellikler sunan bu cihazlardan standart V40 5G modelinin ve V40 Lite modelleri, yakın zamanda ülkemizde de sunulmaya başlamıştı.

Şimdi ise şirket, V40’ın dayanıklılığıyla ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan testler sonucunda V40 modelinin piyasadaki en dayanıklı telefonlardan biri olduğu görüldü.

V40, birçok dayanıklılık ve uzun ömür testinden başarıyla geçti

vivo'nun aktardığına göre telefon, kullanıcıların günlük yaşamda karşılaşabileceği tüm zorluklara karşı yapılan kapsamlı testlerden başarıyla geçmeyi başardı. Cihazın IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası var. Bu da onu bu konuda üst seviyeye zaten taşıyor. Telefon, 1,5 metre derinliğe kadar 30 dakika su altında kalabiliyor.

Bunlar dışında yüksek basınca da dayanıklı. Öyle ki simüle edilmiş kıyı bölgelerinde 72 saat süren çevre testlerini başarıyla tamamlarken -20 dereceden 50 dereceye kadar olan sıcaklıklarda üstün performans sunabilmiş.

Ayrıca 70 kalite testi de V40’a uygulanmış. Masa üstü, yatak ve koltuk gibi çeşitli sahneleri simüle eden testlerde 42 bin kez düşürülmüş ve başarılı olduğu görülmüş. Ek olarak 10 bin kez şarj kablosu takma çıkarma, 1.000 kez basınç testi, güç butonuna 150.000 kez basılma testlerini de başarılı geçerek uzun ömürlü olduğunu göstermiş.

vivo V40 incelememiz için

vivo V40 hakkındaki tüm detaylar için

vivo, Uygun Fiyata Amiral Gemisi Seviyesinde Kamera Sunan V40 ve V40 Pro’yu Tanıttı