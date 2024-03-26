Son dönemin öne çıkan teknoloji üreticilerinden vivo, Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Etkinliğin yıldızı ise şüphesiz ki X Fold 3 ve X Fold 3 Pro oldu. Her iki telefonun da bazı açılardan benzer özellikleri bulunuyor. Yine de iş Pro isminin hakkını vermeye geldiğinde vivo'nun gerçekten de iki model arasında fark yarattığını görüyoruz.
vivo X Fold 3 serisinin fiyatı ve özellikleri
|X Fold 3
|X Fold 3 Pro
|Ekran
|6.53 inç OLED dış ekran, 8,03 inç OLED iç ekran
|6.53 inç OLED dış ekran, 8,03 inç OLED iç ekran
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|16GB'a kadar LPDDR5 RAM
|16GB LPDDR5 RAM
|Dahili Bellek
|256GB/512GB/1TB
|512GB/1TB
|Batarya
|5500mAh, 80W hızlı şarj
|5700mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
|Bağlantılar
|Wi-Fi 7, çift-SIM 5G, IR, NFC
|Wi-Fi 7, çift-SIM 5G, IR, NFC
|Sertifikalar
|IPX8 , IPX4
|IPX8 , IPX4
|Arka Kamera
|50MP OV50H ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası, 50MP portre kamerası
|50MP OV50H ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası, 64MP periskop kamera + 32MP kamera
vivo X Fold 3'ün tasarımı
Tasarım anlamında baktığımızda, X Fold 3 ailesinin yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun karbonfiberden inşa edilmiş, gayet ince ve hafif bir menteşesi olduğu belirtilirken, standart versiyon en ince katlanabilir telefon olarak öne çıkıyor.
vivo X Fold 3 serisinin fiyatları
|Versiyon
|Fiyatı
|X Fold 3
|969 dolar
|X Fold 3 16GB + 256GB
|1038 dolar
|X Fold 3 16GB + 512GB
|1108 dolar
|X Fold 3 16GB + 1TB
|1246 dolar
|X Fold 3 Pro 16GB + 512GB
|1385 dolar
|X Fold 3 Pro 16GB + 1TB
|1523 dolar
Bu fiyatlar Çin'deki lansman fiyatları ve ülkemizde fiyatları farklı olacaktır. Şimdilik telefonun sadece Çin ve Hindistan'da satıldığını da belirtelim.