vivo, üçüncü nesil katlanabilir telefon X Fold 3'ü ve varyantlarını bugün Çin'de duyurdu. Telefon, dikkat çekici özelliklerle donatıldı.

Son dönemin öne çıkan teknoloji üreticilerinden vivo, Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Etkinliğin yıldızı ise şüphesiz ki X Fold 3 ve X Fold 3 Pro oldu. Her iki telefonun da bazı açılardan benzer özellikleri bulunuyor. Yine de iş Pro isminin hakkını vermeye geldiğinde vivo'nun gerçekten de iki model arasında fark yarattığını görüyoruz.

vivo X Fold 3 serisinin fiyatı ve özellikleri

X Fold 3 X Fold 3 Pro Ekran 6.53 inç OLED dış ekran, 8,03 inç OLED iç ekran 6.53 inç OLED dış ekran, 8,03 inç OLED iç ekran İşlemci Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16GB'a kadar LPDDR5 RAM 16GB LPDDR5 RAM Dahili Bellek 256GB/512GB/1TB 512GB/1TB Batarya 5500mAh, 80W hızlı şarj 5700mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj Bağlantılar Wi-Fi 7, çift-SIM 5G, IR, NFC Wi-Fi 7, çift-SIM 5G, IR, NFC Sertifikalar IPX8 , IPX4 IPX8 , IPX4 Arka Kamera 50MP OV50H ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası, 50MP portre kamerası 50MP OV50H ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası, 64MP periskop kamera + 32MP kamera

vivo X Fold 3'ün tasarımı

Tasarım anlamında baktığımızda, X Fold 3 ailesinin yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun karbonfiberden inşa edilmiş, gayet ince ve hafif bir menteşesi olduğu belirtilirken, standart versiyon en ince katlanabilir telefon olarak öne çıkıyor.

vivo X Fold 3 serisinin fiyatları

Versiyon Fiyatı X Fold 3 969 dolar X Fold 3 16GB + 256GB 1038 dolar X Fold 3 16GB + 512GB 1108 dolar X Fold 3 16GB + 1TB 1246 dolar X Fold 3 Pro 16GB + 512GB 1385 dolar X Fold 3 Pro 16GB + 1TB 1523 dolar

Bu fiyatlar Çin'deki lansman fiyatları ve ülkemizde fiyatları farklı olacaktır. Şimdilik telefonun sadece Çin ve Hindistan'da satıldığını da belirtelim.