Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Sudan Ucuza 6500 mAh Batarya ve 120 Hz Ekran Sunan vivo Y21 5G ve Y11 5G Tanıtıldı

vivo, yeni bütçe dostu telefonları Y21 5G ve Y11 5G modellerini resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her bütçeye uygun sunduğu telefonlar ile Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olan vivo, uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına 2 telefon daha ekledi. Fiyat/performans odaklı olan bu bütçe dostu telefonlar vivo Y11 5G ve vivo Y21 5G isimlerini alıyor.

İki telefon bazı özelliklerini paylaşalar da kamera ve şarj tarafında farklara sahipler. Cihazların arkalarında sol üst tarafa konumlandırılmış 2’li kamera tasarımı görüyoruz. Önde ise çentikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Aşağıdan telefonların özelliklerini ve fiyatlarını görebilirsiniz.

İçerikten Görseller

y21
Y11

vivo Y21 5G teknik özellikleri

y21
Ekran 6,74 inç, HD+, 120 Hz, 1200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 4/6/8 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + yardımcı kamera
Ön kamera 5 MP
Batarya 6500 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo Y21 5G modeli 4 GB’lık versiyonda 202 dolar, 6 GB’lık versiyonda 223 dolar, 8 GB RAM’li versiyonda ise 244 dolarlık fiyatlarla satışa sunuldu.

vivo Y11 5G teknik özellikleri

Y11
Ekran 6,74 inç, HD+, 120 Hz, 1200 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 4 GB
Depolama 64/128 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 6500 mAh (15W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo Y11 5G modeli, 4/64 GB’lık versiyonda 159,51 dolar, 4/128 GB’lık versiyonda ise 180 dolarlık fiyatlara sahip.

Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com