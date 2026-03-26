Sudan Ucuza 6500 mAh Batarya ve 120 Hz Ekran Sunan vivo Y21 5G ve Y11 5G Tanıtıldı

vivo, yeni bütçe dostu telefonları Y21 5G ve Y11 5G modellerini resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatları.

Her bütçeye uygun sunduğu telefonlar ile Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olan vivo, uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına 2 telefon daha ekledi. Fiyat/performans odaklı olan bu bütçe dostu telefonlar vivo Y11 5G ve vivo Y21 5G isimlerini alıyor.

İki telefon bazı özelliklerini paylaşalar da kamera ve şarj tarafında farklara sahipler. Cihazların arkalarında sol üst tarafa konumlandırılmış 2’li kamera tasarımı görüyoruz. Önde ise çentikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Aşağıdan telefonların özelliklerini ve fiyatlarını görebilirsiniz.

vivo Y21 5G teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, HD+, 120 Hz, 1200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4/6/8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + yardımcı kamera Ön kamera 5 MP Batarya 6500 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo Y21 5G modeli 4 GB’lık versiyonda 202 dolar, 6 GB’lık versiyonda 223 dolar, 8 GB RAM’li versiyonda ise 244 dolarlık fiyatlarla satışa sunuldu.

vivo Y11 5G teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, HD+, 120 Hz, 1200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6500 mAh (15W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo Y11 5G modeli, 4/64 GB’lık versiyonda 159,51 dolar, 4/128 GB’lık versiyonda ise 180 dolarlık fiyatlara sahip.