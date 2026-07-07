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8.100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon vivo Y500 4G Tanıtıldı!

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vivo, çok uygun fiyata gelişmiş özellikler sunan Y500 4G modelini resmen tanıttı.

8.100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon vivo Y500 4G Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her bütçeye uygun modelleriyle Türkiye’de de ilgi gören bir marka olan vivo, geçtiğimiz yıl Y500 modelini resmen tanıtmıştı. Şimdi ise Çin merkezli şirket, bu modelin 4G versiyonunu sessiz sedasız duyurdu. Gelin vivo tarafından tanıtılan Y500 4G modelinin neler sunduğuna detaylıca bakalım.

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vivo Y500 4G modeli, uygun fiyatıyla büte dostu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bütçe dostu olmasına rağmen özellk konusunda ödün vermediğinin altını çizmek gerek. Devasa batarya, iyi kameralar, gelişmiş ekran sunabiliyor. Cihazda önde ince çerçeveli delikli ekran, arkada ise sol üste yerleştirilen 2’li kamera kurulumu var.

İçerikten Görseller

8.100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon vivo Y500 4G Tanıtıldı!
vivoic

vivo Y500 4G özellikleri

vivoic
Ekran 6,83 inç, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 5000 nit
İşlemci Unisoc T7300
RAM 8 GB
Depolama 128/256 Gb
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 8100 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 16 (Android 16)

Y500 4G modeli; 6,83 inçlik 1260x2800 piksel çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında AMOLED ekranla geliyor. Cihaz Unisoc T7300 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM, 256 GB’a kadar depolama, Android 16 tabanlı OriginOS 6, 50 MP ana, 2 MP yardımcı kamera gibi özellikleri var. Selfie kamerası ie 32 MP.

En dikkat çeken özelliğinin bataryası olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda 44W hızlı şarj destekli 8100 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Telefonun mavi ve beyaz renklerle sunulacağını söyleyelim. Fiyatı ise 8/128 GB için 359 dolar, 8/256 GB için 395 dolar olarak açıklandı.

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