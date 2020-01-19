Volkswagen Golf’ün Her Yolcuya Özel Ayarlanabilen Kliması

2020 yılında otomobil sektöründe göreceğimiz yeniliklerden en ilginç ve en dikkat çekicilerinden biri yeni Volkswagen Golf’te yer alacak. Aracın kliması her yolcuya ayrı 'iklimlendirme' sağlayabiliyor.

2020 Model otomobillerde bazı ilginç özellikler göreceğiz. Bunlardan biri de Volkswagen Golf’ün yeni klima sistemi olacak. Air Care Climatronic adlı sistem, alıştığımız klimalara hiç benzemiyor.

Air Care Climatronic sistemi otomatik, üç bölge kontrolüne sahip ve oldukça da gelişmiş bir sistem. Yeni Golf’ün merkezi bilgi eğlence panelinden kontrol edilebilen bu klima, muhtemelen bugüne kadar gördüğümüz en akıllı klima sistemi olacak.

Sesle kontrol edilebilen klima

Yeni klimanın özelliklerinden biri sesle kontrol edilebilmesi olacak. Aracın içerisindeyken “Üşüdüm” ya da “Sıcak oldu” gibi ifadeler kullanılması durumunda klima otomatik olarak araç içindeki sıcaklığı ayarlayabilecek. Özellik birden fazla komutu anlayabilecek. Sistem, aynı zamanda "ellerim üşüdü, ayaklarım üşüdü" gibi ifadelere göre hangi özellikle çalışacağını da belirleyebiliyor.

Aracın bir diğer özelliğiyse kimin konuştuğunu anlayabilmesi. Böylece kişiye özel iklimlendirme yapabiliyor. Yani aracın içerisinde yalnızca bir kişinin ısınması ya da serinlemesi için iklimlendirme yapılabilecek.

Otomobil teknolojileri değişiyor

Otomobil teknolojileri gittikçe daha basit hale geliyor. Bir diğer nokta da otomobillerde artık gelişmiş sistemler ya da yapay zekalar kullanabiliyor olmamız. Düğmeler ve elle ayarlanan mekanik hava çıkışlarındansa böyle otomatik sistemler daha rahat kullanım sağlıyor.

2020 yılının VW Golf GTI modelleri ilk olarak mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağı biliniyor. Bu modelin ardından da temmuz ayındaki Goodwood Hız Festivali’nde Golf R modelini göreceğiz.

Yeni klima hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Volkswagen’in geliştirdiği deneysel bir özellik mi yoksa gelecekte her araçta göreceğimiz bir teknolojinin ilk temsilcisi mi? Klimanın özelliklerini aşağıdaki videoda görebilirsiniz.