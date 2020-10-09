Son 15 aydır her türlü teknolojik gelişmeyi ve çeşitli içerikleri İlyas Teker’in kurucusu olduğu Mosanta’nın SEO danışmanlığı ile sunuyoruz. Bu işbirliği ve proje sayesinde Webtekno’nun trafiğinde yaşanan heyecan verici değişimleri sizlerle paylaşmak istedik.

Uzun bir süredir birlikteyiz ve sizlere global teknoloji gündemindeki en önemli gelişmeleri aktarıyoruz. Güncel teknoloji haberlerin yanı sıra, bilim ve popüler kültür konularında da çeşitli içerikler üretmeye gayret gösteriyor; geri bildirimlerinize ve yeni trendlere göre yayıncılık yapmayı sürdürüyoruz.

İnternet yayıncılığının getirdiği bazı sorumluluk ve zorunluluklarla yolumuza devam ederken, karşılaştığımız güçlükleri aşmak için de işin uzmanına başvurmamız gerekiyor. Tıpkı bundan yaklaşık 15 ay önce olduğu gibi...

Pegasus Havayolları, DeFacto, Carrefoursa, Mynet, Vivense gibi değerli markalara SEO danışmanlığı veren, İlyas Teker’in kurucusu olduğu SEO odaklı danışmanlık ajansı Mosanta ile yolumuz işte böyle kesişti. Webtekno’nun Google üzerinden daha fazla okura ulaşması için iki farklı ekip, tek gövde şeklinde çalışmaya başladı. Projede 15 ayı geride bıraktık ve size söylemek istediklerimiz var.

Webtekno ve Masomo CEO’su, kurucumuz İbrahim Akman, son 15 aylık proje sürecine ilişkin şunları söyledi:

SEO konusunda Webtekno ekibine yol gösteren Mosanta’nın kurucusu İlyas Teker ise sürece ilişkin aşağıdaki değerlendirmede bulundu:

Webtekno - Mosanta işbirliğinin hedefleri ve sonuçları:

Organik trafik artırmaya yönelik her projede olduğu gibi Webtekno ve Mosanta işbirliğinin de odak noktası aktif olarak yüksek kaliteli içerik üretmek oldu. Geliştirdiğimiz proje ile daha fazla aramaya yanıt veren sayfalar oluşturmak, Google arama sonuçlarındaki ilk 3 sırada yer alan sayfalarımızı artırmayı, Google kaynaklı trafiği 14 milyon seviyesine ulaştırmayı hedefledik.

Mosanta’nın bizlere sunmuş olduğu strateji ile kendi içerik üretim anlayışımızı birleştirdiğimizde, bu hedeflere bir bir ulaştığımızı gördük. Ürettiğimiz içeriklerle ekstra 14,3 milyon organik trafik elde ederken, toplamda 330 milyon görüntüleme sağlamayı başardık. Tüm bunlar dışında; Google sonuçlarında ilk sayfada yer aldığımız kelimeleri 15 binden fazla artırdık, ilk 3’te yer alan kelime sayısını %36 oranında büyüttük.

Bu yolculukta elbette takıldığımız çok fazla nokta oldu. Google’ın giderek sıklaşan güncellemeleri, pandemi sürecinde değişen istatistikler ve aniden artan trafiğin yarattığı yanılgılarla mücadele ettik. Ancak her bir adımda baştan sona Mosanta’nın gösterdiği stratejiler, Webtekno SEO projesinin başarı ile devam etmesini uzun soluklu olmasını sağladı.

Bu sürecin en büyük parçası olan siz okur, takipçi ve abonelerimize de gönülden teşekkür ederiz. Webtekno’nun bir haber ve içerik sitesinden öte gerçek bir platform olma yolundaki çalışmaları devam ediyor, gelişmeler için takipte kalın :)