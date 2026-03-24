WhatsApp’a "Türkçe Çeviri" Geliyor: Tüm Mesajları Türkçe Okuyabileceksiniz

WhatsApp halihazırda kullanımda olan mesaj çeviri özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre platforma Türkçe dahil 13 yeni dil paketi eklenecek. Böylece daha fazla kullanıcı, uygulama içinden anlık çeviri yapabilecek.

WhatsApp bir süredir mesaj çeviri özelliği üzerinde çalışıyordu. Ancak bu özellik sınırlı dil desteği nedeniyle geniş kitlelere hitap etmiyordu. Yeni gelişme ise bu durumun değişeceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan beta sürümüne göre WhatsApp, çeviri özelliğini genişletiyor. WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı güncellemeyle birlikte platforma tam 13 yeni dil paketi eklenecek. Bu paketler arasında Türkçe de yer alıyor. Böylece Türk kullanıcılar da çeviri özelliğinden daha aktif şekilde yararlanabilecek.

Dil paketlerinin isteğe bağlı olarak indirilecek olması da dikkat çeken detaylardan biri. Bu sayede kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları dilleri indirerek depolama alanını verimli kullanabilecek.

Çeviri Özelliği Aynı Kalıyor, Kapsamı Genişliyor

Sistemin çalışma mantığında büyük bir değişiklik yok. Kullanıcılar, mesajlara uzun basarak çeviri seçeneğine ulaşabilecek ve içerikleri anında farklı dillere çevirebilecek.

Öne çıkan bir diğer detay ise çeviri işlemlerinin cihaz içinde yapılması. Bu da hem daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlıyor hem de kullanıcı gizliliğini koruma açısından önemli bir avantaj sunuyor.