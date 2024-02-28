Yargıtay, verdiği emsal karar ile birlikte artık WhatsApp yazışmalarının tek başına delil sayılabileceğine hükmetti.

Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında, taraflardan biri alacağının delili olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme ise ortada bir senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Karar ise Yargıtay'dan döndü. Normal şartlar altında WhatsApp yazışmaları, yan delil olarak kabul ediliyordu.

Avukat Serkan Günel, konuyla ilgili olarak "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir." dedi. Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karar emsal kabul edildi

Yargıtay kararı emsal olarak kabul ediliyor olsa da, WhatsApp yazışmalarının tek başlarına delil kabul edilebilmeleri için öncelikle bilirkişi incelemesi yapılması gerekiyor. Bu incelemeler ile birlikte kişilerin, gerçekten kendi adlarına bir beyanda bulundukları doğrulanmış oluyor. Öte yandan mesajlaşmaların manipüle edilebilmesi de bilirkişi kontrolünü zorunlu kılıyor.

Yazışmaların delil olması için de kişilerin konuşmanın tarafı olması ve kayıt alması gerekiyor. Yani diyelim ki bir kişiyle özel konuşmanızda ya da parçası olduğunuz bir grupta, konuşmanın bir tarafı olduğunuz için bu yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabilmeniz mümkün oluyor.