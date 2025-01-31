WWE 2K Oyunlarının Mobil Versiyonu Netflix'e Geliyor!

Netflix, mobil oyun kütüphanesine sevilen Amerikan güreşi oyunu serisi WWE 2K'nın mobil versiyonunun geleceğini duyurdu.

Netflix’i film ve dizi içerikleriyle tanısak da şirket son zamanlarda oyunlarla da karşımıza çıkıyordu. Aboneler, birçok farklı mobil oyuna Netflix üzerinden erişim sağlanabiliyordu. Şimdi ise kütüphaneye eklenecek yeni bir oyun açıklandı.

Platform tarafından yapılan resmî duyuruya göre çok sevilen Amerikan güreşi oyunu WWE 2K’nın mobil versiyonu Netflix’e gelecek.

2025’in sonlarına doğru eklenecek

Oyun hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Yapılan açıklamalarda sadece WWE oyunları deneyiminin en iyi şekilde mobilde de yaşanacağı belirtilmiş. Buna ek olarak 2025'in sonlarında geleceği bilgisi de var. WWE 2K oyunlarının PC, PlayStation ve Xbox versiyonlarının çok sevildiğini düşündüğümüzde mobilin de başarılı olabileceğini tahmin edebiliriz.

Bu duyuru, Netflix’le dev Amerikan güreşi organizasyonu WWE’nin ortaklığı kapsamında geliyor. Platform, hâlihazırda WWE içeriklerini abonelerine sunuyordu.

Netflix, oyunlar konusundaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Daha geçen hafta, şirketin 2 kişilik oyunlar getireceğini görmüştük. Çok daha fazla oyunun bu yıl içinde gelmesi olası. Platformun kütüphanesinde şu anda 120 civarı oyun olduğunu belirtelim.