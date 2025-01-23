Xbox Game Pass'e şubat ayında eklenecek oyunlardan bazıları sızdırıldı. Toplam değeri 3.300 TL'den fazla bir Activision oyunu, NFL 25 ve dahasının önümüzdeki ay kütüphaneye eklendiğini görebiliriz.

Microsoft, daha dün Xbox Game Pass’e ocak ayının kalanında gelecek oyunları açıklamıştı. Şimdi ise Insider Gaming, şubatta kütüphaneye gelecek bazı oyunları sızdırdı.

Bunun resmî açıklama olmadığının altını çizelim. Yani şubatta gelecek oyunlar hâlâ kesin değil. Ancak Insider Gaming en güvenilir sızıntı kaynaklardan biri. Bu yüzden bu oyunların muhtemelen Game Pass’e ekleneceğini varsayabliiriz.

Crash Bandicoot 4, NFL 25 ve dahası geliyor

Oyun Fiyatı Crash Bandicoot 4: It's About Time 470,50 TL Madden NFL 25 2.899,99 TL Heroes of the Storm -

İddiaya göre Microsoft’un şubatta getireceği oyunlardan 3’ü yukarıda gördükleriniz olacak. Tabii daha fazla oyun gelecektir ancak sızıntı sadece bu üçünü ortaya çıkarıyor. Şirketin bir Activision oyunu daha olan Crash Bandicoot 4: It's About Time’ı getireceğini görebiliyoruz. Aynı zamanda 2.900 TL’ye satılan ve Ağustos 2024’te piyasaya sürülen Madden NFL 25’in de geldiğini görebiliriz.

Bu oyunların geliş tarihi konusunda da bir bilgi yok. Microsoft, Game Pass’e oyunları eklerken 2 bölüm şeklinde sunuyor. İlk 15 günde belli oyunlar, kalanında ise diğer oyunlar geliyor. Önümüzdeki haftalarda resmî açıklama geldiğinde tarihler, bu iddianın doğru çıkıp çıkmayacağını ve başka hangi oyunların geleceğini göreceğiz.