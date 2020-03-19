Xbox Series X'in Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Series X'in ne zaman çıkacağı henüz belli değil fakat, Xbox'ın bazı bölgelerdeki web sitelerinde 2020 Şükran Günü'nde piyasaya çıkacağına dair bir grafik yayınlandı. Bir süre sonra Xbox, Twitter üzerinden bu tarihi yalanladı.

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in çıkış tarihi, şirket tarafından yanlışlıkla yayınlandı. Xbox'ın bölgesel olarak düzenlenmiş web sitelerinden bazıları, yeni nesil oyun konsolunun 2020 Şükran Günü'nde geleceğini belirten bir grafik yayınladı. Şirket daha önce de bu konsolun 2020 yılının tatil günlerinden birinde geleceğini belirtmişti.

Grafik, yayınlandıktan bir süre sonra tüm dünya genelinde kaldırıldı. Daha sonra ise Xbox resmi Twitter profilinde bu tarihi yalanladı ancak bu tarihin rastgele bir hata olmadığı ve sadece yayın tarihinin kaydığı düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki oyun severlerin heyecanla beklediği konsol, 26 Kasım ya da 26 Kasım'a yakın bir tarihte resmen satışa sunulacak.

Larry Hryb konuyla ilgili tweet attı

Major Nelson olarak da bilinen Larry Hryb bu tarihin yanlışlıkla yayınlandığını iddia ediyor. Larry Hryb, attığı tweette şöyle dedi: 'Bazı bölgelerdeki Xbox ürün sayfaları, Xbox Series X'in çıkış tarihini yanlışlıkla 2020 Şükran Günü olarak yayınlamış. Biz 2020 tatil döneminde (kasım ayı) satışa çıkartmaya kendimizi adadık.

Amerika'da bir çok insanın, ulusal bir tatilde Xbox için sıraya girmesi pek beklenen bir durum değil, bu yüzden konsolun kesin olarak Şükran Günü'nde çıkacağını söylemek doğru olmaz. Ayrıca 'Black Friday'in' de bu tarihe yakın bir zamanda olduğunu göz önüne alırsak, Microsoft'un alışveriş çılgınlığının olduğu dönemde yeni bir konsol çıkartması beklenmiyor. Büyük bir çoğunluk, güçlü özelliklere sahip bu konsolun Şükran Günü'nden önceki Cuma günü satışa çıkmasını bekliyor.