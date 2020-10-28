Microsoft Xbox Series X Kutu Açılış Videosu Geldi

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Series X’in çıkışına artık 2 hafta gibi bir süre kaldı. YouTube kanalı MKIceAndFire, yeni konsolun kutu açılış videosunu yayınladı.

Oyun konsolları arasındaki rekabet, her geçen yıl daha da fazla artıyor. Bu yılın Kasım ayında da pazarın en önemli iki aktörü olan Microsoft ve Sony yeni konsollarını satışa sunacak. Microsoft Xbox Series X adı verilen yeni konsol satışa çıkmadan önce konsolun bir kutu açılış videosu yayınlandı.

YouTube kanalı MKIceAndFire, yeni nesil konsol için bir kutu açılış videosu hazırladı. Yayıncının herhangi bir yorum ya da inceleme yapmadığı video sayesinde konsolun kutusundan nelerin çıktığını da net olarak görme fırsatı bulduk.

Xbox Series X 10 Kasım’da raflarda

Microsoft’un yeni konsolu Xbox Series X ve onun küçük kardeşi Series S, 10 Kasım’da mağazalarda ve internet sitelerinde satışa çıkacak. Yeni konsol yüksek işlem gücüne, ışın izleme teknolojisi gibi yeniliklere de sahip olacak.

Açılış videosunda ilk göze çarpan şeylerden biri konsolun boyutlarının oldukça küçük olduğu. Xbox Series X’in rekabet etmesi beklenen PlayStation 5, bu cihazdan daha iri kıyım duruyor. Kutu açılış videosunda gördüğümüz konsol ise çok daha küçük. Konsol kutusunun üzerinde ise Victory mimarisinin hızı vurgulanıyor.

Xbox Series X kutusundan neler çıkıyor?

Konsolun kutusundan ilk olarak yeni kontrol cihazı çıkıyor. Konsolla birlikte bir adet yeni kontrol kumandası geliyor. Kontrol kumandasının olduğu bölümden kullanma kılavuzu ve de adaptör kablosu çıkıyor. Ayrıca bir adet HDMI 2.1 kablosu da kutu içeriğine dahil edilmiş durumda.

Ortalama bir hoparlörden biraz daha büyük olan konsolun altında bir kurulum kılavuzu yer alıyor. Bu bol görselli kılavuz işleri oldukça kolaylaştırıyor. Cihazın arka kısmında HDMI çıkışı, 2 adet USB 3.1 girişi, güç girişi ve depolama genişletme kasetleri için bir yuva yer alıyor. Her ne kadar konsolun depolama alanı 1 TB olsa da artık 250 GB’lık oyunların olduğu bir dünyada ek depolama alanına ihtiyaç duyulabiliyor.

Konsolun altında yer alan stant ise dönme özelliğine sahip değil. Xbox One kumandasına oldukça benzeyen yeni kontrol cihazı da 2 adet kalem pille beraber geliyor. Yani bu konsolu alacak olanlar şarjlı pillere yönelmek isteyebilir. Kumandada yenilik olarak ise DPad adı verilen yön tuşları ve Share (Paylaş) düğmesi yer alıyor. Microsoft’un bu kumandada micro USB’den vazgeçip USB-C tercihi yaptığı göze çarpıyor.

Yeni konsol, Xbox One’dan daha kısa olsa da tasarımı nedeniyle daha geniş. Eski konsol eski bir dikdörtgenler prizması şeklindeyken yeni konsol ise daha küt bir görünüme sahip. Yeni konsolun kutu açılış videosunu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.