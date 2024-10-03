Xiaomi'nin merakla beklenen 15 serisinin amiral gemisi üyesi Xiaomi 15 Ultra'nın tasarımı bugün görücüye çıktı.

Xiaomi 15 Ultra, güçlü kamera özellikleri ve şık tasarımıyla akıllı telefon sektörünün en merak edilen telefonlarından biri. Xiaomi’nin 15 ve 15 Pro modelleri bu ayın sonunda piyasaya sürülmeye hazırlanırken, serinin amiral gemisi olan Xiaomi 15 Ultra, 2025'in başlarında tanıtılacak. Cihazın teknik özelliklerine dair daha önce bazı bilgiler ortaya çıkmış olsa da yeni bir sızıntı sayesinde tasarımıyla ilgili de artık somut detaylara sahibiz.

Yeni sızıntı Xiaomi 15 Ultra’nın tasarım şemalarını gözler önüne seriyor. İlk bakışta cihazın arka kamera ünitesinin Xiaomi 14 Ultra’ya benzerliği dikkat çekse de lens yerleşiminde bazı farklılıklar bulunuyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özellikleri de netlik kazanıyor

Xiaomi 14 Ultra'nın iki tarafında ikişer lens bulunurken, Xiaomi 15 Ultra’da bir lens üstte, diğer üçü ise altta konumlandırılmış. Üstte yer alan bu lensin 200MP çözünürlüğe sahip bir periskop telefoto sensörü olduğu ve vivo X100 Ultra'da da kullanılan Samsung ISOCELL HP9 sensörünü barındırdığı tahmin ediliyor. Eğer bu doğruysa bahsi geçen sensör, önceki model olan Xiaomi 14 Ultra’daki 50MP Sony IMX858 sensörüne kıyasla ciddi bir yükseltmenin gerçekleştiği anlamına geliyor.

Ana kamera tarafında ise 1 inç boyutunda, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50MP Sony LYT-900 sensörün kullanılacağı belirtiliyor. Bu, Xiaomi 14 Ultra'da yer alan sensörle aynı. Ultra geniş ve telefoto lenslerde büyük bir değişiklik beklenmezken, her iki kameranın da 50MP Sony IMX858 sensörüne sahip olacağı düşünülüyor. Ultra geniş lensin 122 derecelik bir görüş alanı, telefoto lensin ise 75mm odak uzaklığı sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca Leica iş birliği sayesinde bu yılda da fotoğrafçılık deneyimi daha da ileriye taşınacak.

Xiaomi 15 Ultra'nın ön tarafına baktığımızda cihazın düz kenarlara ve ekranda delikli bir ön kameraya sahip olduğunu görebiliyoruz. Performans tarafında ise cihazın Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alması ve 24 GB’a kadar RAM seçenekleri sunması bekleniyor. Ayrıca 6.200 mAh kapasiteli dev bir pil ve Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemi telefonun diğer özellikleri arasında.

Son olarak ekran tarafında ise Xiaomi 15 Ultra'nın dört tarafı mikro kavisli, 2K çözünürlük sunan bir ekranla donatılacağı söyleniyor. Cihazda ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün bulunması da güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından dikkat çekici bir detay.

Peki siz Xiaomi 15 Ultra'nın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.