Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi modeli olacak Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı.

2024 yılının sonlarına yaklaşırken teknoloji devlerinin yeni amiral gemisi telefonlarına dair bilgiler ve paylaşımlar da daha sık ortaya çıkmaya başladı. Bu modellerden biri de Xiaomi 15 Ultra. Meşhur teknoloji muhbiri Digital Chat Station, yeni cihazın kamera özelliklerine dair iddialarda bulundu.

İddialara göre Xiaomi 15 Ultra, dörtlü bir kamera sistemine sahip olacak. Bu kameralardan üçü 50MP lenslere sahip olacak. Ana kamera ise 200MP çözünürlüğe sahip olacak. Bu anlamda yeni model, Xiaomi 14 Ultra'nın mirasını devam ettirecek.

Adeta teleskopla gelecek

200 megapiksellik lensin periskop telefoto kamerası olması bekleniyor. Xiaomi, Ultra serisinde fotoğraf özelliklerine ve görüntüleme teknolojilerine odaklanıyor. 200MP'lik telefoto lens, geleneksel kameraların yakınlaştırma özelliklerinin dışında düşük ışık telefoto ve ultra-telefoto makro modları için de kullanılabilecek.

50MP'lik lenslerin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Yine de ana sensörün açıklığının 1 inçten büyük olması bekleniyor. Xiaomi son yıllarda üst düzey cihazlarında bu türden büyük ve güçlü sensörler tercih ediyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın ultra-geniş lens için nasıl bir tercihte bulunacağı henüz bilinmiyor olsa da, 200MP telefoto lenslerde Samsung'un HP3 sensörlerin tercih edileceği iddia ediliyor. Bu sensör, 10x'e kadar optik yakınlaştırma özelliği sağlayabiliyor. Ayrıca 0,56 mikronluk piksellere sahip olan sensörün triple-ISO özelliği de bulunuyor. Bu da HP3'ü amiral gemisi rakiplerinin sensörleri ile aynı seviyeye yükseltiyor.