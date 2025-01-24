Xiaomi 15 Ultra’nın sızdırılan görselleri tasarım detaylarını ortaya koydu. Kamera modülü ve teknik özellikleri hakkında detaylar sızdırıldı.

Xiaomi’nin 15 serisi, geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Elite çipiyle Çin’de tanıtılmış ve teknoloji dünyasında büyük ilgi görmüştü. Ancak serinin küresel lansman tarihi hâlâ netlik kazanmış değil. Çinli teknoloji devi şimdi de seriye yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Xiaomi 15 Ultra’nın kanlı canlı ilk görseli ortaya çıktı.

Xiaomi’nin 15 Ultra modeli, raporlara göre hem Çin hem de küresel pazarlarda aynı anda tanıtılacak. Cihazın Xiaomi 15’in küresel sürümüyle birlikte duyurulması planlanıyor. Merakla beklenen 15 Ultra’nın gerçek hayattan ilk görseli ise X platformunda paylaşıldı.

Dairesel bir kamera modülüyle geliyor

Sızdırılan görsellere göre Xiaomi 15 Ultra, serinin diğer modellerinden farklı olarak dairesel bir kamera modülüyle geliyor. Bu modülde üçlü bir kamera düzeni yer alıyor. Ana sensörün 1 inç büyüklüğünde ve 50 MP çözünürlüğünde olduğu belirtilirken, bu sensöre 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto lens eşlik ediyor. Kamera modülünde LEICA markasının bulunduğu ve cihazın siyah vegan deri arka panel seçeneğiyle sunulabileceği iddialar arasında.

Xiaomi 15 Ultra, donanım tarafında Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak. Cihaz, 6.73 inç boyutunda, 2K çözünürlük sunan AMOLED ekranla birlikte gelecek. 6.000 mAh kapasiteli bataryası, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı seçenekleriyle tüketicilere ulaşması bekleniyor. Cihazın fiyatı ve diğer teknik detaylarının ise resmi tanıtım sırasında açıklanacağı öngörülüyor.