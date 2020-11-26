Xiaomi CEO Lei Jun, "Xiaomi" isminin nereden geldiğini açıkladı ve ismin, markanın ulaştığı değerde bir öneme sahip olmadığını belirtti. Jun'a göre asıl önemli olan isim değil şirketin sahip olduğu teknoloji ve satışa sunduğu ürünler.

Son birkaç yılda özellikle akıllı telefon pazarında Çinli markaların inkar edilemez bir yükselişinin olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte Çinli markaların satışları ve popülerliği artıyor olmasına rağmen özellikle batı ülkelerindeki kullanıcılar markaların isimlerini telaffuz etmekte hala zorlanıyorlar.

Xiaomi, yaklaşık 10 yıllık, genç diyebileceğimiz bir şirket olmasına rağmen akıllı telefon pazarının sözü geçen oyuncuları arasında yer almayı başarmış durumda. Peki hiç “Xiaomi” kelimesinin ne anlama geldiğini merak ettiniz mi? Kısa süre önce bazı girişimciler ile bir araya gelen Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu sorunun yanıtını paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre kurucuları, o zaman henüz adı belli olmayan marka için isim aratışındayken Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isim önerilerinde bulundular. Son olarak şirketin ismi için Pirinç (Çincesi “Mi”) demeyi teklif ettiğinde ise yatırımcı Liu Qin, “İnternet, doğası gereği kaçamak yapmaya meyillidir.” diyerek şirketin isminin Xiaomi olmasını önerdi ve bu öneri kabul edildi.

“Xiaomi” isminin markaya kattığı değer ile ilgili de konuşan CEO Lei Jun, bir şirketin iyi ürünleri yoksa, kullanıcı deneyimine önem vermiyorsa adının ne olduğunun önemli olmadığını, buna karşın iyi ürünlere, kullanıcı deneyimine ve çekirdeğe sahip olan bir şirketin basit bir isimle dahi başarılı olabileceğini ifade etti.

Kısacası Lei Jun’a göre isim, markanın nasıl bir değere sahip olacağı konusunda neredeyse hiçbir etkiye sahip değildir. Bu arada; Xiaomi hakkında az bilinen bazı gerçeklerden bahsettiğimiz haberimize buradan ulaşabilirsiniz