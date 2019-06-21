Xiaomi'nin CEO'su CC Serisiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Xiaomi, şirket bünyesine kattığı Meitu'yla birlikte geliştirdiği CC serisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Xiaomi CEO'su Lei Jun, CC serisinin ne anlama geldiğini açıklarken CC9 ismine değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geliştirdiği ilginç tasarımlı ürünler ve akıllı telefonlarıyla biliniyor. Çalışmalarına devam eden şirket, bir yandan da sektörel gelişimini sürdürüyor. Daha önce Redmi'nin ayrı bir şirket olarak varlığını sürdürmesine karar veren Xiaomi, şimdi de yine Çinli bir teknoloji üreticisi olan Meitu'nun akıllı telefon üretim biriminin yeni sahibi oldu. Böylece Xiaomi bundan sonra hem kendi ismini taşıyan akıllı telefonların hem Redmi'nin hem de Meitu tarafından üretilen akıllı telefonların sahibi olacak. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak açıklamalar yapacağını duyuran Xiaomi CEO'su Lei Jun, verdiği sözü tuttu ve bir basın toplantısı düzenledi. Son günlerde ortaya çıkan 'CC' ismiyle ilgili açıklamalarda bulunan Jun'un, CC ismini bir telefon modeliyle bağdaştırmaması bir miktar kafaları karıştırdı.

CC harflerinin Chic (şık) ve Cool (harika) sözcüklerinin kısaltmasından oluştuğunu söyleyen Jun, CC serisinin 'Chic & Cool 90' isimli bir ekip tarafından geliştirildiğini söyledi. Bugüne kadar çıkan CC9, CC9e isim söylentilerine hiç girmeyen Jun, önümüzdeki dönem telefonların CC adına sahip olacağını doğruladı. Gençlerin teknolojiyi yakından takip ettiğini, mümkün olan her anı fotoğrafladıklarını ve bu fotoğrafları da sosyal medyada paylaştıklarını ifade eden Jun, bu durumu yakından takip ettiklerini, ilerleyen dönemlerde çok daha iyi kamerası olan akıllı telefonlar geliştireceklerini, bu kameraları yapay zeka ile destekleyeceklerini söyledi.

Bugüne kadar söylenen CC9 isminin de bir anlamı vardı aslında. Şirket daha önce de böyle bir çalışma yapmış, kuruluşlarının 8. yılı olması dolayısıyla Mi 7 olarak adlandırılacak olan bir seriyi atlamış, doğrudan Mi 8 amiral gemi serisini piyasaya sürmüştü. Bu yıl, Xiaomi'nin 9. kuruluş yıldönümü olduğundan yeni serinin de CC9 adlı cihazla başlayacağı düşünülüyor. Ancak anlaşılan o ki, bu ismin doğrulanması için biraz daha zaman gerekiyor. İlerleyen dönemlerde bu ikilemler ortadan kalkacak ve Xiaomi'nin bu konudaki görüşlerini net olarak öğrenebileceğiz.