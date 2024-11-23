Bugün arabasından robot süpürgesine, akıllı telefonundan kulaklığına pek çok kategoride üretim yapan Xiaomi'nin yıllar önce ürettiği ilk ürün neydi?

Bu sorunun cevabını vermek için markanın kökenlerine, hatta kurulduğu yıldan öncesine dönmemiz gerekiyor.

Çünkü Xiaomi'nin ürettiği ilk ürün, tam olarak kurucusunun genlerinden geliyor. Gelin birlikte inceleyelim.

Xiaomi’nin kuruluşunu kısaca hatırlayalım:

Xiaomi, 2010 yılında Çin'in Pekin şehrinde Lei Jun ve altı ortağı tarafından kuruldu. Bilgisayar bilimleri mezunu Lei Jun, Çin merkezli yazılım şirketi Kingsoft kariyerinin ardından çevrim içi kitap mağazası olan Joyo.com'u kurdu. Joyo.com’u da 2004’te tam 75 milyon dolara Amazon'a sattı.

Joyo.com satışı sonrası artık elinde büyük bir sermaye de bulunan Lei Jun, ''uygun fiyatlı ve yenilikçi akıllı telefonlar üretmek'' sloganıyla birlikte Xiaomi projesini de tam 14 yıl önce hayata geçirdi.

Lei Jun’un yazılım geçmişinden bahsettik.

İçeriğimizin esas konusu olan Xiaomi'nin ilk ürünü de tam bununla ilgili. Çünkü Çinli teknoloji devinin ilk ürünü MIUI adlı bir akıllı telefon işletim sistemiydi. İlk versiyonu 2010'da yayınlandı. Xiaomi, MIUI'yi kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda sürekli geliştirdi. Güncellemeler haftalık yapılıyor, böylece MIUI topluluğunun da hızla büyümesi sağlanıyordu.

MIUI'nin ilk sürümleri Google Nexus One, Nexus S, HTC Desire gibi telefonlar için tasarlandı. Çünkü o dönem Xiaomi'nin henüz ürettiği bu yazılımı sergileyebileceği bir telefonu yoktu.

Ta ki 2011’e kadar…

Xiaomi, Ağustos 2011’de ilk akıllı telefonu Mi 1’i tanıttı. Ve tabii ki bu telefonun işletim sistemi de Xiaomi'nin geliştirdiği MIUI üzerine kuruluydu.

Qualcomm Snapdragon S3 çift çekirdekli işlemci, 1 GB ram kapasitesi, 4 GB dahili hafıza, 4 inçlik ekran ve 8 MP arka kamera gibi özellikleri bulunan Mi 1, günümüzde komik gelse bile o dönem için iyi bir donanıma sahipti.

Xiaomi’nin ilk ürününün hikâyesini okudunuz.

Bir işletim sistemiyle ilk ürününü hayata geçiren ve 1 sene içerisinde ilk telefonunu da üreten Xiaomi, bugün dünya genelinde 500 milyon aktif aylık kullanıcıya sahip bir markaya dönüştü.

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