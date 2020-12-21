Xiaomi Mi 11'in Ekran Koruyucusu Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olacak Mi 11'in ekran koruyucusu ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülere göre Mi 11, tasarım anlamında Mi 10 ile neredeyse aynı olacak.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte akıllı telefon sektörüyle ilgili sızıntılar zirveye ulaşmış durumda. Bu noktada en fazla sızıntıya konu olan akıllı telefonlardan biri ise Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak Mi 11. Sızdırılan ekran koruyucu cam görselleri, Xiaomi Mi 11 ile ilgili tasarım söylentilerini doğrular nitelikte.

Paylaşılan fotoğraflara göre Xiaomi Mi 11, ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir kamera deliğine ve yanlardan kavisli bir ekrana sahip olacak. Bu iki tasarım detayını göz önünde bulundurduğumuzda Mi 11’in genel anlamda Mi 10’a fazlasıyla benzeyeceğini söyleyebiliriz. Söylentilere göre Mi 11’in selefine göre asıl farkı, donanım noktasında olacak.

Xiaomi Mi 11, tasarımıyla Mi 10'a fazlasıyla benzeyecek

Xiaomi Mi 11’in Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888’den güç alacağını tahmin etmek zor değil. Ayrıca söylentilere göre cihaz 8 GB RAM ve 55W hızlı şarj desteği ile kutudan çıkacak. Mi 11 temel sürümün Full HD+ ekrana sahip olması beklense de Samsung üretimi 2K 120 Hz AMOLED ekran ve 120W hızlı şarja sahip “premium” bir sürümü olacağı da söylentiler arasında.

Yine söylentilere göre Mi 11, 108 MP’lik bir ana kamera ile karşımıza çıkacak. Bu ana kamerayı 13 MP’lik bir ultra geniş açı kamera ve 5 MP’lik makro kamera destekleyecek. Şu an için Mi 11’in selfie kamerasına dair tutarlı bir söylenti ya da sızıntı bulunmuyor.