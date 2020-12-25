Xiaomi, Mi 11'in Ekranının Ne Kadar Sağlam Olduğunu Gösterdi

Xiaomi tarafından Weibo'da yapılan açıklamalara göre Mi 11, hem en pahalı ekrana hem de en sert ekran koruyucu cama sahip olacak. Şirket, Mi 11'de kullanılacak Gorilla Glass Victus camının test videolarını da paylaştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 28 Aralık’ta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak Mi 11 ailesini resmen duyuracak. Şirket, lansman için artık son hazırlıkları gerçekleştiriyor ve bir yandan da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Mi 11 ailesine olan heyecanı yüksek tutmaya çalışıyor.

Xiaomi, Mi 11 ile ilgili paylaşımlarını genellikle küresel sosyal medya platformları Twitter ya da Instagram yerine Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden gerçekleştiriyor. Şirketin şu ana kadar en çok üzerinde durduğu özellik ise Mi 11’in ekranı ve Gorilla Glass koruması oluyor.

Xiaomi, Mi 11’in sektördeki en pahalı ekrana ve en sert Gorilla Glass cama sahip olacağını öne sürüyor. Şirketin paylaşımlarına göre Mi 11, çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı ise 1,5 kat daha dayanıklı olacak. Yine de Xiaomi, Mi 11 ekranının teknik özelliklerini ya da boyutunu henüz açıklamış değil.

Söylentilere göre yeni Mi 11, 6,67 inç büyüklüğünde delikli tasarıma sahip Full HD+ 120 Hz AMOLED ekran ile gelecek. Ancak Pro modelde ekran çözünürlüğü 2K olacak. Xiaomi’nin kamera ve hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı özellikler sunacağı ifade ediliyor ancak tam olarak hangi özelliklere sahip olacağını öğrenmek için gelecek pazartesi gününü beklememiz gerekiyor.

Xiaomi’nin Mi 11’de kullanılacak Gorilla Glass Victus cam için paylaştığı video