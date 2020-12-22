Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi Mi 11, Geekbench işlemci testlerinde ortaya çıktı. Snapdragon 888 işlemcili telefon etkileyici puan almayı başarırken, Xiaomi de bu telefonun duyurulma tarihini açıkladı. Xiaomi hayranları, Mi 11 ailesiyle 28 Aralık'ta tanışacak.

Xiaomi, 28 Aralık tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında da en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11'i duyuracak. Tanıtım tarihi yaklaşırken tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışan şirket, telefonla ilgili bazı bilgileri de ortaya koymaya başladı. Bu bağlamda Xiaomi Mi 11, Geekbench'te karşımıza çıktı.

Geekbench'te ortaya çıkan telefon, aslında "Ben Xiaomi Mi 11'im" demiyor. Ancak telefonun özellikleri, bu cihazın Mi 11 olduğunu ortaya koyuyor. Telefonun özelliklerine baktığımızda Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM ve Android 11'in varlığını görüyoruz. Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonunu "M2011K2C" şeklinde kodluyor.

İşte Xiaomi Mi 11'in Geekbench puanı

Geçtiğimiz saatlerde yapılan testlere göre Snapdragon 888'li Mi 11, tek çekirdekli işlemci testlerinden 1.135 puan, çok çekirdekli işlemci testlerinden ise 3.790 puan almayı başardı. Xiaomi Mi 11'in aldığı puan, kullanılan işlemcinin ne kadar yüksek performans sunacağının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde duyuracağı Mi 11, 6 inçten daha büyük bir ekranla gelecek. 120 Hz tazeleme oranı sunacak bu ekran, 1440p çözünürlükle etkileyici bir deneyim sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonda üçlü kamera kurulumu bizleri bekliyor olacak. 108 MP ana kamerası bulunacak telefonun 13 MP ultra geniş açılı kamerası ve 5 MP de makro kamerası olacak. Telefonun tasarımı ise şu şekilde olacak;

Her zaman olduğu gibi Mi 11 ailesinde de birden çok üye bulunacak. Bu bağlamda Mi 11 Pro olarak adlandırılan bir model de tüketicilerin beğenisine sunulacak. Tıpkı Mi 11 de olduğu gibi Mi 11 Pro için de tüm özellikler gün yüzüne çıkmadı. Ancak Xiaomi, düzenleyeceği etkinlikle bu telefonlarla ilgili tüm detayları ve fiyatlarını açıklayacak.