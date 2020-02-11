Xiaomi'nin alt şirketi Redmi, giriş seviye yeni telefonu "8A Dual"i tanıttı. Fazlasıyla uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Telefon, 18 Şubat itibarıyla Hindistan'da satışa sunulacak.

Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, son dönemlerde tüketicilerin ilgi konusu oldu. Çünkü Xiaomi Global Genel Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla sürpriz bir telefonun duyurulacağını açıklamış, söz konusu tanıtımın 11 Şubat'ta gerçekleşeceğini söylemişti. Beklenen gün geldi ve Redmi'nin yeni telefonu duyuruldu.

Jain'in açıklamaları fazlasıyla dikkat çekiciydi. Teknoloji tutkunları, Redmi'nin yeni akıllı telefonunu beklemiyorlardı ve Jain, bu telefonun Hindistan'daki en güçlü telefon olacağını iddia ediyordu. Jain'in açıklamaları, bugün duyurulacak telefonun Redmi A9 olacağını düşündürmüştü. Ancak bu beklentiler boşa çıktı ve Xiaomi, "Redmi 8A Dual" isimli bir telefon duyurdu. Bu telefon ne yazık ki iddia edildiği kadar güçlü değil.

Karşınızda Redmi 8A Dual

Redmi 8A Dual, 6.22 inç boyutunda LCD ekrana sahip. Bu ekran, HD+ çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Alt kısmında geniş bir çerçevenin bulunduğu Redmi 8A Dual'ın ekranında bulunan çentik ise 8 MP çözünürlüğündeki bir ön kamerayı barındırıyor. Bu kamera, portre moduna da sahip. Ayrıca bu telefonun pürüzlü bir yapısı var ve Redmi, bu yapıyı "Aura XGrip" olarak isimlendiriyor.

Telefon, Snapdragon 439 işlemciden güç alıyor ve bu gücü, 2 ya da 3 GB RAM ile destekliyor. 32 GB depolama alanı bulunan Redmi 8A Dual'ın sahip olduğu microSD desteği, telefonun belleğinin 512 GB'a kadar artırılmasını sağlıyor. 18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bir batarya ile gelen telefon, "P2i" olarak isimlendirilen bir kaplamayla geliyor ve bu kaplama, telefonu sıvı temasına karşı bir miktar koruyor.

Redmi 8A Dual'in arka kısmında bulunan ikili kamera, 13 MP ve 2 MP çözünürlük sunuyor. 2 MP çözünürlüğündeki kamera, derinlik sensörü olarak çalışıyor. Ayrıca bu ikili kamera kurulumunun hemen üst kısmında bir de küçük LED flaş bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Redmi 8A Dual, yapay zeka destekli bir yüz tanıma sistemine sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi 8A Dual teknik özellikleri

Ekran: 6.22 inç, HD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 439

RAM: 2 veya 3 GB

Depolama: 32 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh

Resmi 8A Dual fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Redmi 8A Dual, fiyat açısından fazlasıyla uygun bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre;

2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı olan model 90 dolar (yaklaşık 540 TL + vergiler)

+ vergiler) 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı olan model ise 97 dolar (yaklaşık 585 TL + vergiler)

karşılığında satın alınabilecek. Şirket, Redmi 8A Dual'in 18 Şubat itibarıyla Hindistan'daki Mi Store'larda yer alacağını açıkladı. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.