Yapay zekâ destekli yeni bir giyilebilir ürün geliştirildi. 89 dolar karşılığında satın alınabilen Omi isimli ürün, konuşmalarınızı dinliyor ve buna göre telefonunuz aracılığıyla sizinle iletişime geçiyor.

Omi AI isimli bir teknoloji girişimi, oldukça ilginç bir giyilebilir ürün geliştirdi. Basitçe Omi olarak isimlendirilen bu cihaz, yapay zekâ desteğine sahip ve ya kolye olarak ya da tıbbi bantla şakaklarınıza yapıştırılarak kullanılabiliyor. Peki Omi, tam olarak ne işe yarıyor?

Omi, gerçekten garip bir ürün. Zira bu cihazı kullanmaya başladığınızda, konuştuğunuz şeyleri dinliyor. Bunların özetini çıkarabiliyor veya konuşmanıza göre bilgiler çıkarabiliyor. Tabii burada çıkan bilgiler telefonunuza bildirim olarak gönderiliyor ve cihazın konuşmanızı anlayıp bunları telefona göndermesi, 15 saniye kadar sürüyor. ChatGPT ve Gemini gibi üretken yapay zekâlar ile anlık iletişim kurabiliyorken bu cihaza ihtiyaç var mı?

Omi, işte böyle görünüyor

Yapılan açıklamaya göre Omi, 3 gün kesintisiz kullanım imkânı sunan bir batarya ile donatıldı ve sürekli çalışıyor. Kendine özel bir uygulama mağazasına sahip olan Omi'nin 250 civarı uygulama ile kullanılabileceğini de belirtelim. Bunlar arasında Google Takvim ve Drive gibi uygulamalar da yer alıyor. Bu arada; Omi'nin fiyatının 89 dolar olarak açıklandığını söyleyelim.

Omi, bizlere geçtiğimiz yıllarda tanışma imkânı yakaladığımız Humane AI Pin isimli cihazı hatırlattı. Bilen okurlarımız vardır; bu ürün, ekranı olmayan bir telefondan ibaretti ve ilk aşamada büyük reklamlar yapmıştı. Tabii işin sonu, beklenildiği gibi olmadı ve şirket, iflas noktasına geldi. Sizce Omi'nin sonu da Humane AI Pin gibi mi olur yoksa bu cihaz benimsenir mi?

Omi için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz