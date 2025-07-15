Microsoft Research ekibinin yaptığı yeni bir araştırma, yapay zekâya en çok yaptırılan işler üzerinden en çok tehdit altında olan mesleği ortaya çıkardı.

Belki hemen olmasa da yakın bir gelecekte birçoğumuz işlerimizi yapay zekâya kaybetmekten endişeleniyoruz. Yeni yapılan bir araştırma da yakın gelecekte ilk olarak hangi mesleklerin yapay zekâya yenik düşeceğini gözler önüne seriyor.

Microsoft Research, yapay zekânın iş dünyasında nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için ilginç bir çalışma yaptı. İnsanlarla Copilot arasındaki 200.000 konuşmayı inceleyen ekip, böylece gelecekte hangi mesleklerin yapay zekâdan en çok etkilenebileceğine dair ipuçları elde etmeye çalıştı.

En çok risk altında olan meslek çevirmenlik

Araştırma sonuçlarına göre insanlar en çok bilgi toplama ve yazma gibi işler için yapay zekâdan yardım istiyor. Yapay zekânın en çok yaptığı şeyler de bilgi sağlamak, yazmak, öğretmek ve danışmanlık yapmak.

Konuşmaların derinlerine inildiğinde ise araştırmaya göre en çok etkilenecek mesleklerin başında tercümanlar ve çevirmenler var. Çünkü onların yaptığı işlerin %98’i, Copilot’un sık sık yaptığı görevlerle birebir örtüşüyor. Bu mesleklerin belirli otomasyonlar sayesinde yakın gelecekte yapay zekâya bırakılacağı düşünülüyor.

Fiziksel beceri gerektiren meslekler güvende

Öte yandan yapay zekâya karşı en uzun vadeli sürdürülebilir işler genelde insanlarla birebir iletişim kurmayı ve fiziksel becerileri gerektiren meslekler. Hemşireler, terapistler, kamyon ve tır şoförleri gibi makineyle ya da insanla doğrudan temas hâlinde olanlar şimdilik güvendeler.

Bir editör olarak şahsi fikrim ise yapay zekâ ne kadar gelişirse gelişsin, birçok alanda hâlâ yetenekli insanlara ihtiyaç olacak ama bu tür araştırmalar ve yapay zekâyla geçirdiğimiz vakitler sayesinde neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek, hazırlıklı olmak kadar önemli.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi meslekler gelecekte tehlikede? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.