Daha önceki maçlarda da kullandığımız ve zaman zaman doğru tahminleriyle de dikkat çeken yapay zekâmız bu defa EURO 2024 finalinin sonucunu tahmin etti.

Bir aylık futbol şöleni bu akşam oynanacak olan İspanya-İngiltere finali ile tamamlanacak ve EURO 2024'ün kazananı belli oldu. Bir tarafta hem kulüpler hem de milli takım bazında kolay kolay final kaybetmeyen İspanya diğer tarafta ise şeytanın bacağını kırıp uluslararası bir turnuvada kupayı müzesine götürmek isteyen İngiltere yer alıyordu.

Turnuva başladığından bu yana ülkemizin maçları ve diğer önemli müsabakalar için skor tahminlerinde Mediazone Games ve Sporanaliz'in geliştirdiği yapay zekâ destekli futbol simülasyonunu kullanıyoruz. Simülasyon maçın sonucunu doğru tahmin ederek turnuvayı başarılı bir tahmin ile tamamladı.

Yapay zekâ kazananı öngörmüştü

Yapay zekânın skor tahmini bir kez daha 2-1 olarak gerçekleşirken İspanya'nın topla daha çok oynamasını beklediği görülüyordu. Her iki takımın oyun karakterlerini düşündüğümüzde böyle bir topla oynama oranı şaşırtıcı olmadı. Öte yandan yapay zekâya göre İspanya bir de penaltı kazanacaktı ancak penaltı kararı çıkmadı.

Elbette ki bu sadece yapay zekânın tahmini ve başarılı bir tahmin olma ihtimali olduğu gibi başarısız da olabiliyor. Bizim ise futbolseverler olarak final maçından beklentimiz keyifli ve bol gollü, bol mücadeleli bir oyun izlemekti. Kupa, yapay zekânın da tahmin ettiği gibi 2-1'lik sonuçla İspanya'nın oldu.

Yapay zekânın daha önce skorunu bildiği maçlar ise şunlar oldu:

Yapay zekâ şu maçlarda ise turu geçen tarafı ya da maçın kazananını bildi:

Böylece yapay zekâ, tahmin yaptırdığımız 6 maçın 5'inde doğru tarafı seçerken 3 maçta ise maçın skorunu başarılı bir şekilde tahmin etmeyi başardı.