Yapay zekânın her geçen gün katlanarak gelişmesi, yakında finans sektöründe çalışanlarını da ciddi oranda etkileyeceğini gösteriyor.

Yapay zekâ, Wall Street’te yatırım bankacılığı ve finans konularının temel işlerini de hızla ele geçirmeye başladı. Goldman Sachs CEO’su David Solomon, eskiden altı kişilik bir ekibin iki haftada hazırladığı halka arz dosyalarının artık yapay zekâ ile dakikalar içinde tamamlanabildiğini söylüyor. Solomon’a göre sürecin %95’i otomatikleşti ve sadece son ince dokunuşlar insanlara kaldı.

Moelis & Co.’nun CEO’su Navid Mahmoodzadegan da benzer bir uyarıda bulunuyor. Yatırım bankacılığının alt kadrolarında küçülme bekleniyor çünkü birçok görev artık yapay zekâ ile yapılabiliyor.

Finans şirketleri yapay zekâ araçlarına entegre olmaya başladı

Örneğin Goldman Sachs, çalışanlarının iç yazışmalarında kullanabileceği “GS AI Assistant”ı devreye aldı. Sistem; özet çıkarma, çeviri, e-posta yazımı gibi görevleri yerine getiriyor. Ayrıca yatırım bankacılarına konuşarak veri araştırma imkânı sunacak “Banker Copilot” adlı yeni bir araç da şirket içinde test ediliyor. Yani şirket şimdiden geleceğin altyapısını kurmuş durumda.

Aslında bir süredir finansal analiz, sunum hazırlama ve veri işleme gibi işler yapay zekâ desteğiyle çok daha az kişiyle yapılabiliyor ama artık sonuçlar finans alanında da fazlasıyla tutarlı hâle geldi. Bu da tıpkı kodlama alanındaki junior'ların yaşadığı gibi özellikle genç ve kıdemsiz çalışanlara duyulan ihtiyacı azaltıyor. Uzmanlara göre sektörün önümüzdeki yıllarda %30’a yakın küçülmesi muhtemel.

Tabii hemen karalar bağlamaya gerek yok. Uzmanlar, yapay zekânın hâlâ insan sezgisi, müşteri ilişkileri ve stratejik kararlar konusunda yetersiz kaldığını vurguluyor. Bu yüzden “teknolojiyi iyi kullanan” ve “insan odaklı becerilere sahip” çalışanların değeri gelecekte daha da artacak.

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