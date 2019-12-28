2019 yılı, akıllı telefon sektöründe katlanabilir telefonlar ve 5G gibi yeni teknolojilere sahne olan bir yıl oldu. Katlanabilir telefon konusunda iddialı olan şirketler arasında Samsung ve Motorola gibi Huawei de yer alıyordu. Huawei, şimdi yeni Mate X modelleri için kolları sıvamış gibi görünüyor. Öyle ki şirket, yeni Mate X modeli için 65 W hızlı şarj desteğini ortaya çıkaran 3C sertifikası aldı.

Yaklaşık 10 ay önce tanıtılan ancak çıkışı adeta yılan hikâyesine dönen Huawei Mate X, nihayet 15 Kasım tarihinde Çin'de satışa çıkmıştı. Samsung'un Galaxy Fold'u piyasaya sürdükten sonra yaşadığı sorunları kullanıcılara yaşatmamak için erteleme kararı alan ve ilk versiyon üzerinde iyileştirmeler yapan şirket, katlanabilir telefon bekleyen hayranlarını mutlu etmişti.

Kullanıcı tarafında hem tasarım hem de performans açısından memnuniyet yaratan Mate X, Çinli teknoloji devi Huawei'yi cesaretlendirmiş olacak ki şirket, cihazın yeni versiyonları üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. 5G ile katlanabilir ekranı bir arada sunan teknoloji harikası bu yeni cihazlar, bazı dikkat çekici özelliklerle birlikte gelecek.

Yeni Mate X modelleri için alınan 3C sertifikası, 65 W hızlı şarj desteğini ortaya çıkardı:

Çin pazarındaki elektronik ürünlerde zorunlu bir sertifika olan 3C sertifikası, cihazın şarj desteği ve model numarasına dair detayları gün yüzüne çıkardı. Sertifikasyon kurumunun internet sitesindeki verilere göre tıpkı Mate X gibi TAH ön ekini taşıyan TAH-AN00m model numarasına sahip olacak yeni cihazlar, 5G desteği sunacak. Bu detay dışında 65 W hızlı şarj desteği açığa çıkan telefon hakkında henüz başka bir detay yer almıyor.

65 W hızlı şarj özelliği, bilindiği gibi firmanın P40 serisiyle birlikte gelmesi beklenen bir özellik. Sertifika bilgilerine bakılırsa Huawei, yeni modellerinin önemli bir kısmında bu desteği sunacak. 55 W hızlı şarj desteği sunan Mate X'e göre iyi bir gelişme olarak görülen 65 W hızlı şarj özelliği, orijinal modele göre %18 daha hızlı şarj imkânı sunacak. Huawei'nin bu yeni modeller için detayları ne zaman açıklayacağını ve bu telefonda Google hizmetlerinin yer alıp almayacağını, önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.