TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Kocaeli Sanayi Odası'na yaptığı açıklamalarda yerli otomobil projesine değindi. Otomobil için tedarikçi seçimlerinin 2020 yılı sonunda tamamlandığını ifade eden Karakaş, tedarikçilerin yüzde 75'inin Türkiye'den, bunların yüzde 26'sının da Kocaeli'nden olduğunu söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir yandan aracın geleceğine diğer yandan TOGG'un Türkiye'ye katılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karakaş, projenin aslında bir otomobilden çok daha fazlası olduğunu anlatmış oldu.

TOGG CEO'su tarafından yapılan açıklamalara göre yerli otomobilin üreteceği tesisin Bursa Gölcük'te yapılıyor oluşu bir rastlantı değil. Kocaeli'nin Türkiye'deki otomotiv sektörü için ne kadar önemli olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Karakaş, tesisi en uygun yere yaparak hem tedarikçilere hem de Bilişim Vadisi'ne yakın olduklarını ifade ediyor. Ayrıca bu durum, tedarikçi şirketlerin belirlenmesini de kolaylaştırmış.

Tedarikçilerin yüzde 75'i yerli

Gürcan Karakaş, yerli otomobilin ihtiyaçlarını karşılayacak olan tedarikçilerin, 2020'nin sonu itibarıyla belirlendiğini söylüyor. Yapılan açıklamalara göre bu tedarikçilerin yüzde 75'i Türkiye'den, Türkiye'deki tedarikçilerin yüzde 26'sı da Kocaeli'nden seçilmiş. Yapılan işlerin katma değerinin yüksek olduğunun altını çizen Karakaş, yerli otomobil ile Türkiye'de yepyeni bir alanın açılacağını beyan ediyor. TOGG CEO'su, daha önce de defalarca söylenmiş olduğu gibi, fikri sınai mülkiyeti Türkiye'ye ait küresel bir marka geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyor.

TOGG CEO'sunun açıklamalarına göre yerli otomobil projesinin ilk 15 yıllık planlaması hazır durumda. Bu planlamalar doğrultusunda iki temel taşının olduğunu söyleyen Karakaş, bunlardan bir tanesinin küresel marka haline gelmek, diğerinin ise teknolojiyi geliştirmek olduğunu belirtiyor. Özellikle de yurt dışında rekabet edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Karakaş, bu rekabetin yalnızca otomobil üreterek mümkün olmadığını, TOGG ile otomobil çevresine mobilite ekosistemi inşa edeceklerini vurguluyor.

"Tersine beyin göçüne yol açıyoruz"

Gürcan Karakaş'ın yerli otomobil projesiyle ilgili yaptığı açıklamalardaki önemli hususlardan bir tanesi de tersine beyin göçüyle alakalıydı. Bu bağlamda; TOGG bünyesinde çalışan 270 mühendisin yurt dışında küresel görevler üstlenmiş kişilerden oluştuğunu, çalışanların yüzde 41 gibi ciddi bir bölümünün ise master ve doktora düzeyinde olduğunu, ve 22 personelin son iş yerinin yurt dışında olduğunu söyleyen TOGG CEO'su, donanımlı kişileri Türkiye'ye getirdiklerini, bu konuda rahatsız oldukları tek hususun kadın çalışan sayısı olduğunu söylüyor. Karakaş'a göre TOGG bünyesinde çalışanların yalnızca yüzde 24'ü kadınmış ve şirket, bunun artmasını istiyor.