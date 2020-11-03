Yeni Bir Türk Oyunu Daha Geliyor: Mayhem Brawler

Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen Mayhem Brawler oyunu duyuruldu. Hero Concept adında bir stüdyo tarafından geliştirilen oyun PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak.

Türkiye merkezli bir oyun stüdyosu olan ve daha önce Doughlings'i geliştiren Hero Concept, yeni bir oyunun daha altına imzasını atıyor. Hero Concept stüdyosu, 'beat 'em up' türündeki yeni oyunu Mayhem Brawler'ı duyurdu.

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'ye çıkış yapacak olan Mayhem Brawler, 2021 yılında oyuncularla buluşacak. Hero Concept tarafından geliştirilen oyun, çizgi roman tarzı elle çizilmiş arka plan görsellerine sahip. Peki, Mayhem Brawler ile ilgili neler biliyoruz?

Yerli bir stüdyonun elinden çıkan yeni oyun: Mayhem Brawler

Mayhem Brawler, Steam mağazasındaki sayfasında şu şekilde tanımlanıyor: "Mayhem Brawler, 90’ların atari salonu ruhunu günümüze taşıyan, şehir fantezisi temalı bir dövüş oyunudur. Çizgi roman tarzı görseller ve harika müzikler eşliğinde tek başınıza ya da co-op olarak arkadaşlarınızla oynayabilir, yaptığınız tercihlerle hikâyenin akışına yön verebilirsiniz."

Oyun, Stronghold kolluk kuvvetleri memurları Dolphin, Star ve Trouble'ın attıkları bir devriye sırasında kendilerini tüm şehrin kaderini değiştirecek olaylar zinciri içerisinde bulmasıyla başlıyor. Ayrıca oyunun gidişatına verilen tercihlerle yön verilebiliyor ve bu tercihlere göre 3 farklı sona ulaşılabiliyor.

Türkçe ara yüz ve altyazının bulunduğu oyun için çıkış tarihi olarak 2021 gösterilse de henüz net bir tarih bulunmuyor. Ayrıca oyunun fiyatına dair henüz herhangi bir bilgi de bulunmuyor.

Mayhem Brawler sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core Duo E8400 ya da AMD Phenom II X4 965

Intel Core Duo E8400 ya da AMD Phenom II X4 965 RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 ya da AMD Radeon HD 6670

NVIDIA GeForce GTS 250 ya da AMD Radeon HD 6670 Depolama: 8 GB

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