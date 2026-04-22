Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  2. Uygulama / Yazılım

YouTube, Düzenli İzlemediğiniz Ama Abone Olduğunuz Kanalların Bildirimlerini Otomatik Sessize Alacak!

YouTube, etkileşime geçmediğiniz kanallardan gelen bildirimleri abone olsanız ve bildirimleriniz açık olsa bile sessize alacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunan YouTube, kullanıcıların daha iyi deneyimler yaşaması için sürekli olarak güncellemeler yapıyordu. Şimdi ise YouTube’dan aldığınız bildirimlerle ilgili bazı değişikliklere gidildi.

Çoğumuzda yaşanan bir durum var. Birçok kanala abone olabiliyoruz ancak hepsini düzenli olarak takip etmiyoruz, bazılarına olan ilgimiz zamanla kayboluyor. Abonelikten çıkmadığımızda ise o kanallardan bildirimler alabiliyoruz. İşte yeni özellik tam olarak bu konuda.

Etkileşime geçmediğiniz kanalların bildirimleri sessize alınacak

YouTube bugün itibarıyla kullanıcıların son bir ay içinde etkileşime girmediği içerik üreticilerinden gelen anlık bildirimleri sessize almaya başlayacağını duyurdu. Yani bir kanala abonesiniz ancak 1 aydan uzun süredir o kanalla etkileşime geçmediniz. Abone olmanıza rağmen artık bildirimleriniz sessize alınacak ve sizi rahatsız etmeyecek.

Özellikle yüksek sayıda kanala abone olan ve bu yüzden bildirimleri çok karmaşık hâle gelen kullanıcıların çok işine yarayacağını söyleyebiliriz. YouTube, etkileşime geçmediği kanallardan sürekli bildirim alan kullanıcının bıkıp tüm YouTube bildirimlerini kapatabileceğini düşünüp bunu engellemek için böyle bir özellik getirmiş. Bildirimleriniz açık olsa bile o kanalla etkileşime geçmediyseniz bildirim almayacaksınız. Etkileşime geçmeye başladığınızda bildirimler yeniden açılacak.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Youtube

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com