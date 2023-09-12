Paribu Cineverse, Yüzüklerin Efendisi serisini yeniden yayınlamaya karar verdi. Seyirciler, 15 Eylül itibarıyla serinin üç filmine de IMAX kalitesiyle ulaşabilecekler. Peki bilet fiyatları ne kadar?

Sinema tarihinin en fazla ilgi gören yapımlarından bir tanesi olan Yüzüklerin Efendisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk kez 2001 yılında tanışma imkânı yakaladığımız seri, yıllar sonra yeniden vizyona girecek. Yüzüklerin Efendisi hayranları, 15 Eylül itibarıyla üç filmin üçünü de yeniden sinema salonunda izleme fırsatı yakalayacaklar. Hem de bu kez IMAX kalitesi ile...

Paribu Cineverse'ün internet sitesindeki bilgilere baktığımızda, Yüzüklerin Efendisi filmleri için bilet satışlarının henüz başlamadığını görüyoruz. Ancak bu durum çok yakında değişecektir. Seyirciler, gittikleri sinemaya göre IMAX veya standart kalite seçeneklerini tercih edebilecekler. Tabi IMAX kalitesiyle Yüzüklerin Efendisi izlemek isteyenlerin daha yüksek bir fiyat ödemeleri gerekecek.

Bilet fiyatları ne kadar?

Normal IMAX Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 50 TL 100 TL Yüzüklerin Efendisi: İki Kule 50 TL 100 TL Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 50 TL 100 TL

2001 yılında Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği ile hayatımıza giren seri, 2002 yılında Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve 2003 yılında da Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü ile karşımıza çıktı. Sinema tutkunları, üç filmin üçünü de aynı güne getirip, Yüzüklerin Efendisi izlemeye yeniden doyacaklar gibi görünüyor.

Yüzüklerin Efendisi serisi ile ilgili detaylı bilgi ve hangi sırayla izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler için: