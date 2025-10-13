17 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Zincir marketlere düzenli olarak her hafta yeni teknolojik ürünler geliyordu. En büyük zincir marketlerden biri olan BİM de bunlardan biriydi. Peki bu hafta BİM’e hangi teknolojik ürünler gelecek? 17 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğunda yer alan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik.
BİM, bu hafta da kullanıcıların dikkatini çekecek birçok yeni ürün sunuyor. Kablosuz dikey süpürgelerden televizyonlara kadar uygun fiyatlı çeşitli ürünler var. Gelin lafı uzatmadan bu ürünlere bakalım.
17 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler ve fiyatları
TCL 65 inç 65V6C televizyon
- 65 inç
- 4K Ultra HD
- Dinamik Renk İyileştirmesi
- Wi-Fi 5
- 3x HDMI
- 60 Hz
- LED
- Fiyatı: 26.900 TL
Televizyon denince akla gelen ilk firmalardan olan TCL'in 65 inçlik bu televizyonu evine büyük TV isteyenler için harika bir tercih. 26.900 TL'lik fiyatıyla da piyasadan en az 3-4 bin TL daha ucuz olduğunu belirtmek gerekiyor.
Heifer Power X şarjlı süpürge
- Bldc motor
- 25.9v
- 2200 mAh
- 5 saat şarj süresi
- LED ekran
- 3 farklı vakum gücü ve hız seçeneği
- Hepa filtre
- Duvar montaj aparatları
- Fiyatı: 5.490 TL
Bu hafta BİM'de sunulacak Heifer markalı 2 süpürgeden biri olan Power X, uygun fiyatlı şarjlı süpürge arıyorsanız tercih edebileceğiniz bir model. 5 saat şarj süresi sunan süpürgenin 5.490 TL'lik bir fiyatı var.
BİM'de bu hafta sunulacak diğer teknolojik ürünler ve fiyatları
- Heifer Quiclean Pro şarjlı süpürge - 4.999 TL
- TCL 43 inç 43S5K televizyon - 11.250 TL
- keysmart 85L mini buzdolabı - 4.990 TL
- Rexon şarjlı erkek bakım seti - 699 TL
- Range Home çok amaçlı buharlı temizleme cihazı - 4.350 TL
- Heifer çay makinesi - 1.790 TL
- Kumtel elektrikli tek gözlü ocak - 799 TL
- Fakir 2'si 1 arada dik süpürge ve el süpürgesi - 1.450 TL