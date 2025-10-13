17 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü mağazalara getirecek. İşte telefondan televizyona kadar 17 Ekim'de sunulacak BİM Aktüel ürünleri.

Zincir marketlere düzenli olarak her hafta yeni teknolojik ürünler geliyordu. En büyük zincir marketlerden biri olan BİM de bunlardan biriydi. Peki bu hafta BİM’e hangi teknolojik ürünler gelecek? 17 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğunda yer alan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik.

BİM, bu hafta da kullanıcıların dikkatini çekecek birçok yeni ürün sunuyor. Kablosuz dikey süpürgelerden televizyonlara kadar uygun fiyatlı çeşitli ürünler var. Gelin lafı uzatmadan bu ürünlere bakalım.

17 Ekim 2025 BİM Aktüel kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler ve fiyatları

TCL 65 inç 65V6C televizyon

65 inç

4K Ultra HD

Dinamik Renk İyileştirmesi

Wi-Fi 5

3x HDMI

60 Hz

LED

Fiyatı: 26.900 TL

Televizyon denince akla gelen ilk firmalardan olan TCL'in 65 inçlik bu televizyonu evine büyük TV isteyenler için harika bir tercih. 26.900 TL'lik fiyatıyla da piyasadan en az 3-4 bin TL daha ucuz olduğunu belirtmek gerekiyor.

Heifer Power X şarjlı süpürge

Bldc motor

25.9v

2200 mAh

5 saat şarj süresi

LED ekran

3 farklı vakum gücü ve hız seçeneği

Hepa filtre

Duvar montaj aparatları

Fiyatı: 5.490 TL

Bu hafta BİM'de sunulacak Heifer markalı 2 süpürgeden biri olan Power X, uygun fiyatlı şarjlı süpürge arıyorsanız tercih edebileceğiniz bir model. 5 saat şarj süresi sunan süpürgenin 5.490 TL'lik bir fiyatı var.

BİM'de bu hafta sunulacak diğer teknolojik ürünler ve fiyatları