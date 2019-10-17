2019 yılının en değerli 100 şirketi belli oldu. Yakın zaman önce yeni nesil iPhone ailesini tanıtan Apple, 234 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alırken, onu 167 milyar dolar ile Google ve 125 milyar dolar ile Amazon takip etti.

Dünyanın en büyük reklam ajanslarından Omnicom'un marka danışmanlık kolu Interbrand, 2019’un en değerli 100 markasını açıkladı. ABD’li teknoloji devlerinin domine ettiği listenin ilk 10 sırasını, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes, McDonald's ve Disney oluşturuyor.

Genellikle ilk 10 sıranın içinde olan sosyal medya devi Facebook, son dönemde yaşadığı gizlilik skandallarının da etkisiyle 14. basamağa kadar geriledi. 2016 yılının en hızlı büyüyen şirketi olan Facebook, sadece bir sene sonra 7 basamak birden yükselmiş ve sekizinci sıranın sahibi olmuştu. Interbrand ayrıca ABD’li sosyal medya devinin 2017 yılında 48 milyar dolar olan marka değerinin, bugün 40 milyar dolara düştüğünü belirtiyor.

Marka değeri en yüksek 40 şirket:

Listedeki en kalp kırıcı tabloyu ise Nokia yaşıyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Fin şirket, bu sene ilk 100’ün dışında kaldı. Son dönemde müthiş bir performans gösteren Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla da, tüm başarısına rağmen 100’ler kulübüne girmeyi başaramadı.

Donald Trump hükümetinin yoğun markajı altında olan Çinli teknoloji devi Huawei ise listeye 74. sıradan girdi ve ilk 100'de kalmaya devam etti; ancak Shenzhen merkezli firmanın marka değeri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9 düşerek 6.9 milyar dolara geriledi

Sektörlerin marka değerleri:

Interbrand, teknoloji sektörünün toplam marka değerinin 790 milyar dolara ulaştığını söyleyerek, 279 milyar dolar değerindeki bir sonraki en büyük sektör olan otomotivin yaklaşık üç katı olduğunu belirtiyor. Bu devasa pastanın en büyük dilimlerini ise ilk dört marka oluşturuyor.

Apple ve Google sırasıyla 234 milyar dolar ve 167 milyar dolar değerinde; ancak Amazon ve Microsoft'un marka değerleri geçtiğimiz yıl boyunca hızla artarak, sırasıyla 125 milyar dolar ve 108 milyar dolar oldu. Listenin ilk 20 sırasında yer alan diğer teknoloji şirketleri arasında IBM, Intel, Facebook, Cisco, Oracle ve SAP bulunuyor.