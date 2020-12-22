2020'de Türkiye'de En Çok Oynanan Oyunlar Açıklandı

Oyunfor, 2020 yılında Türkiye'de oyun dünyasının bir özetini çıkardı. En çok oynanan oyunlardan en çok oyun alışverişi yapılan şehirlere, en çok etkileşim alan yayıncılara kadar birçok veri açıklandı.

En sonunda 2020'yi de geride bırakıyoruz ve birçok platform tabiri caizse yılın bilançosunu çıkarıyor. 2020 yılında Türkiye'deki oyun alanının bilançosu da çıkarıldı. Oyunfor, en çok oynanan oyunlardan en çok oyun alışverişi yapan şehirlere kadar 2020 yılında Türkiye'deki oyuncuların neler yaptığını gözler önüne serdi.

Oyunfor.com'un derlediği verilere göre 2020 yılında oyun sektöründeki satış rakamları bir önceki seneye göre %29'luk bir artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, bu artışta salgın sebebiyle insanların evde kalma sürelerinin artmasının etkisi olduğunu dile getirdi. Peki, Oyunfor'un verilerine göre Türkiye'deki oyuncular 2020 yılını nasıl geçirdi?

2020 yılında Türkiye'de en çok oynanan oyunlar

Türkiye'de 2020 yılında en çok oynanan oyun PUBG Mobile oldu ve mobil oyunculuğun ne kadar büyüdüğünü bir kez daha göstermiş oldu. Hatta satışlara bakıldığında 2019 yılına göre PC'de %5, konsollarda %1'lik düşüş yaşanırken mobil oyunlarda %6 artış yaşandı. Peki, bu sene en çok oynanan oyunlar neler oldu?

2020 yılında en çok oynanan oyunlar:

PUBG Mobile World of Warcraft Call of Duty: Mobile League of Legends Lords Mobile Counter Strike: Global Offensive FIFA 20 Fortnite PES 2020 FM 2020 Metin2 PlayerUnknown's Battlegrounds Valorant Call of Duty: Black Ops 4 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Türkiye'de en çok oyun alışverişi yapılan iki şehir İstanbul ve İzmir oldu

Oyunfor'un verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de en çok oyun alışverişi yapılan şehir, aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık şehir olan İstanbul oldu. İkinci sırada ise Ankara'yı geride bırakan İzmir yer aldı. En çok oyun alışverişinin yapıldığı üçüncü şehir Bursa, dördüncü şehir Antalya oldu.

Yayıncılardan cinsiyet dağılımına kadar öne çıkan diğer istatistikler

Verilere göre 2020 yılında kadınların oyunlara olan ilgisinde bir artış yaşandı. Kadınlar, 2019 yılında oyun alışverişlerinin %18'lik kısmını kapsarken 2020 yılında bu oran %30'a çıktı. Ayrıca 30 yaş üstü oyuncuların sayısında da artış gözlemlendi. Buna göre 30 yaş üstü kişiler, 2020 yılında bir önceki yıla göre %15 daha fazla oyun alışverişi yaptı ve toplam oyun alışverişlerinin %47'sini oluşturdu.

En çok etkileşim alan kadın ve erkek yayıncılar ise şu şekilde sıralandı:

En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

Tuğkan Gönültaş (Elraenn) Tuna Akşen (PintiPanda) Ferit Karakaya (wtcN) Mustafa Yavuz (hazretiyasuo) Mete Özbey (Easter GamersTv)

En çok etkileşim alan kadın yayıncılar: